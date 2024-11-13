В Новосибирской области назначили нового заместителя главы Минстроя

Posted 13 ноября, 12:47
Published 13 ноября, 12:47
Modified 13 ноября, 12:49
Updated 13 ноября, 12:49
На пост заместителя министра строительства Новосибирской области назначен Олег Поскачин. Ему поручено курировать взаимодействие министерства с обманутыми дольщиками и заниматься вопросами строительства на новых территориях, сообщили в пресс-службе министерства.
До назначения на эту должность Поскачин работал заместителем начальника управления строительства мэрии Новосибирска, где занимался решением аналогичных вопросов. Кресло замминистра освободилось после того, как на повышение пошел Дмитрий Богомолов — он был назначен главой ведомства.
Ранее возглавлявший министерство Алексей Колмаков уволился 22 августа.