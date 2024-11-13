В Новосибирской области назначили нового заместителя главы Минстроя

До назначения на эту должность Поскачин работал заместителем начальника управления строительства мэрии Новосибирска, где занимался решением аналогичных вопросов. Кресло замминистра освободилось после того, как на повышение пошел Дмитрий Богомолов — он был назначен главой ведомства.