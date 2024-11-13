atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 12:47

Published 13 ноября, 12:47

Modified 13 ноября, 12:49

Updated 13 ноября, 12:49

Кресло освободилось после смены главы министерства

В Новосибирской области назначили нового заместителя главы Минстроя

13 ноября 2024, 12:47
Фото: 1MI. Кресло освободилось после смены главы министерства
Основным направлением работы чиновника будет работа с обманутыми дольщиками, сообщили в пресс-службе ведомства.

На пост заместителя министра строительства Новосибирской области назначен Олег Поскачин. Ему поручено курировать взаимодействие министерства с обманутыми дольщиками и заниматься вопросами строительства на новых территориях, сообщили в пресс-службе министерства.

До назначения на эту должность Поскачин работал заместителем начальника управления строительства мэрии Новосибирска, где занимался решением аналогичных вопросов. Кресло замминистра освободилось после того, как на повышение пошел Дмитрий Богомолов — он был назначен главой ведомства.

Ранее возглавлявший министерство Алексей Колмаков уволился 22 августа.

С отставанием в три года: «ВИС» заканчивает строительство поликлиники по концессии
Узнать подробнее
Читайте также:
Четвертый мост в Новосибирске будут строить до конца 2025 годаДорогу к новому микрорайону Клюквенный начинают строить под НовосибирскомНовосибирские застройщики массово выставляют земельные участки на продажу
#Новосибирск#Назначение#Чиновник#Минстрой#Обманутые дольщики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика