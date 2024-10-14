Новый министр строительства Новосибирской области: раскрываем имя

Posted 14 октября, 04:13
Published 14 октября, 04:13
Modified 14 октября, 04:15
Updated 14 октября, 04:15
Кандидатура Богомолова была поддержана единогласно на сессии Законодательного собрания Новосибирской области. Губернатор Травников отметил, что новому министру предстоит большая работа по строительству в регионе и выразил готовность оказывать поддержку. В своем выступлении Дмитрий Богомолов подчеркнул, что планирует завершить все начатые проекты и решить оставшиеся вопросы по проблемным объектам. В частности, к концу 2024 года планируется закрыть вопросы по трем недостроенным домам.
Дмитрию Богомолову 42 года. Он родился в Новосибирской области и получил высшее образование в Сибирской академии государственной службы (ныне РАНХиГС), где окончил юридический и экономический факультеты с отличием. После учебы он семь лет преподавал в родной академии, параллельно занимаясь юридической практикой. В 2017 году Богомолов возглавил жилищно-строительный кооператив «Успех».
В 2021 году назначен директором Фонда защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве Новосибирской области. В декабре 2022 года Дмитрий Богомолов был назначен заместителем министра строительства, где курировал вопросы, связанные с обманутыми дольщиками и восстановлением территорий ЛНР и ДНР.
Ранее Минстроя региона возглавлял Алексей Колмаков. Он покинул свой пост 22 августа после очередного отпуска.