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Posted 14 октября, 04:13

Published 14 октября, 04:13

Modified 14 октября, 04:15

Updated 14 октября, 04:15

Дмитрий Богомолов стал новым министром

Новый министр строительства Новосибирской области: раскрываем имя

14 октября 2024, 04:13
Фото: atas.info
Дмитрий Богомолов стал новым министром

Дмитрий Богомолов назначен министром строительства Новосибирской области

В Новосибирской области произошло важное кадровое назначение — новым министром строительства стал Дмитрий Богомолов. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 14 октября 2024 года.

Кандидатура Богомолова была поддержана единогласно на сессии Законодательного собрания Новосибирской области. Губернатор Травников отметил, что новому министру предстоит большая работа по строительству в регионе и выразил готовность оказывать поддержку. В своем выступлении Дмитрий Богомолов подчеркнул, что планирует завершить все начатые проекты и решить оставшиеся вопросы по проблемным объектам. В частности, к концу 2024 года планируется закрыть вопросы по трем недостроенным домам.

Дмитрию Богомолову 42 года. Он родился в Новосибирской области и получил высшее образование в Сибирской академии государственной службы (ныне РАНХиГС), где окончил юридический и экономический факультеты с отличием. После учебы он семь лет преподавал в родной академии, параллельно занимаясь юридической практикой. В 2017 году Богомолов возглавил жилищно-строительный кооператив «Успех».

В 2021 году назначен директором Фонда защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве Новосибирской области. В декабре 2022 года Дмитрий Богомолов был назначен заместителем министра строительства, где курировал вопросы, связанные с обманутыми дольщиками и восстановлением территорий ЛНР и ДНР.

Ранее Минстроя региона возглавлял Алексей Колмаков. Он покинул свой пост 22 августа после очередного отпуска.

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#Алина Гурицкая#Политика#Новосибирская область#Строительство#Правительство#Андрей Травников#Дольщики#Министр строительства
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