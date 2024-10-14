Новый министр строительства Новосибирской области: раскрываем имя

Кандидатура Богомолова была поддержана единогласно на сессии Законодательного собрания Новосибирской области. Губернатор Травников отметил, что новому министру предстоит большая работа по строительству в регионе и выразил готовность оказывать поддержку. В своем выступлении Дмитрий Богомолов подчеркнул, что планирует завершить все начатые проекты и решить оставшиеся вопросы по проблемным объектам. В частности, к концу 2024 года планируется закрыть вопросы по трем недостроенным домам.