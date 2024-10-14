Новый министр строительства Новосибирской области: раскрываем имя

В Новосибирской области произошло важное кадровое назначение — новым министром строительства стал Дмитрий Богомолов. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 14 октября 2024 года.