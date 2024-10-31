Сергей Семка официально ушел с поста замгубернатора Новосибирской области

Posted 31 октября, 04:10
Published 31 октября, 04:10
Modified 31 октября, 04:22
Updated 31 октября, 04:22
Заместителем губернатора Сергей Семка был с 2014 года. Спустя 10 лет появилась информация, что он покидает свой пост. Официально об этом сообщил спикер заксобрания Андрей Шимкив.
Его слова подтвердил и сам Сергей Семка. Он поблагодарил свой опыт работы, который для него всегда был интересной.
Вице-губернатор был ответственен за сферу промышленности и ЖКХ. До должности заместителя он трудился в администрации тридцать лет.