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Posted 31 октября, 04:10

Published 31 октября, 04:10

Modified 31 октября, 04:22

Updated 31 октября, 04:22

Семка покинул свою должность

Сергей Семка официально ушел с поста замгубернатора Новосибирской области

31 октября 2024, 04:10
Фото: atas.info. Семка покинул свою должность
Пост вице-губернатора покинул Сергей Семка, о чем стало известно на сессии парламента в Новосибирской области.

Заместителем губернатора Сергей Семка был с 2014 года. Спустя 10 лет появилась информация, что он покидает свой пост. Официально об этом сообщил спикер заксобрания Андрей Шимкив.

Его слова подтвердил и сам Сергей Семка. Он поблагодарил свой опыт работы, который для него всегда был интересной.

Вице-губернатор был ответственен за сферу промышленности и ЖКХ. До должности заместителя он трудился в администрации тридцать лет.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Правительство#Должность#Пост
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