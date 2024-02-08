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Деев стал помощником министра

Кто стал новым замминистром культуры Новосибирской области — раскрыто имя

8 февраля 2024, 01:19
Фото: с сайта министерства культуры Новосибирской области
Деев стал помощником министра

Замминистром культуры в Новосибирской области назначили Владимира Деева

Изменения произошли в руководстве правительства Новосибирской области. Назначен новый замминистра культуры.

Владимир Деев стал новым заместителем исполняющего обязанности министра культуры Юрия Зимнякова. Это решение было принято губернатором Андреем Травниковым.

Помощник окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета в 1994 году и имеет степень кандидата исторических наук. С 2010 года он работал заместителем директора Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Деев является опытным управленцем в сфере культуры.

На новой должности Владимир Деев будет отвечать за реализацию нескольких важных проектов. Он будет заниматься координацией нацпроекта «Культура» и государственной программы «Культура Новосибирской области». Кроме того, ему будет поручено заниматься вопросами цифровой трансформации в этой сфере.

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