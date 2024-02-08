Кто стал новым замминистром культуры Новосибирской области — раскрыто имя

На новой должности Владимир Деев будет отвечать за реализацию нескольких важных проектов. Он будет заниматься координацией нацпроекта «Культура» и государственной программы «Культура Новосибирской области». Кроме того, ему будет поручено заниматься вопросами цифровой трансформации в этой сфере.