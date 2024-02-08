Кто стал новым замминистром культуры Новосибирской области — раскрыто имя

Posted Сегодня, 01:19
Published Сегодня, 01:19
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Владимир Деев стал новым заместителем исполняющего обязанности министра культуры Юрия Зимнякова. Это решение было принято губернатором Андреем Травниковым.
Помощник окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета в 1994 году и имеет степень кандидата исторических наук. С 2010 года он работал заместителем директора Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Деев является опытным управленцем в сфере культуры.
На новой должности Владимир Деев будет отвечать за реализацию нескольких важных проектов. Он будет заниматься координацией нацпроекта «Культура» и государственной программы «Культура Новосибирской области». Кроме того, ему будет поручено заниматься вопросами цифровой трансформации в этой сфере.