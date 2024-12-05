Стала известна причина увольнения директора Новосибирского музыкального театра

Posted 5 декабря, 11:48
Published 5 декабря, 11:48
Modified 5 декабря, 11:50
Updated 5 декабря, 11:50
Леонид Кипнис отдал музыкальному театру почти 30 лет жизни. На днях стало известно о его увольнении. Ушел он не по своей воле: его уволил Минкульт. Последний день его работы уже завершился. Источники связывают это с отношением между подчиненными.
О скандале директора Леонида Кипниса и актера Антона Лидмана стало известно еще летом. Тогда артист поругался с руководителем из-за своей патриотической позиции. Он оставил свой комментарий в соцсетях, где не поддержал уже уволенную начальницу «Первого театра» Юлию Чурилову, поставившую спектакль украинского автора.
Между Лидманом и Кипнисом случилась словесная перепалка, из-за которой актера публично назвали мерзавцем. С тех пор о конфликте ничего не было слышно в публичном доступе. Однако недавно они снова поссорились.
Леонид Кипнис якобы доказал свою антипатриотическую позицию и поругался: при прощании с труппой он выгнал своего оппонента Лидмана, сообщают источники. Однако сам директор свой уход еще не комментировал. Чем он займется дальше, еще неизвестно.