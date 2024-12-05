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Posted 5 декабря, 11:48

Published 5 декабря, 11:48

Modified 5 декабря, 11:50

Updated 5 декабря, 11:50

Кипниса уволили

Стала известна причина увольнения директора Новосибирского музыкального театра

5 декабря 2024, 11:48
Фото: 1MI. Кипниса уволили
Директор Новосибирского музыкального театра ушел с поста: названа возможная причина его увольнения.

Леонид Кипнис отдал музыкальному театру почти 30 лет жизни. На днях стало известно о его увольнении. Ушел он не по своей воле: его уволил Минкульт. Последний день его работы уже завершился. Источники связывают это с отношением между подчиненными.

О скандале директора Леонида Кипниса и актера Антона Лидмана стало известно еще летом. Тогда артист поругался с руководителем из-за своей патриотической позиции. Он оставил свой комментарий в соцсетях, где не поддержал уже уволенную начальницу «Первого театра» Юлию Чурилову, поставившую спектакль украинского автора.

Между Лидманом и Кипнисом случилась словесная перепалка, из-за которой актера публично назвали мерзавцем. С тех пор о конфликте ничего не было слышно в публичном доступе. Однако недавно они снова поссорились.

Леонид Кипнис якобы доказал свою антипатриотическую позицию и поругался: при прощании с труппой он выгнал своего оппонента Лидмана, сообщают источники. Однако сам директор свой уход еще не комментировал. Чем он займется дальше, еще неизвестно.

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