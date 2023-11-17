Назначен новый глава Кыштовского района в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
21 августа 2023 года стало известно об уходе с должности главы Кыштовского района — Николая Кузнецова. Он проработал на этой должности 28 лет — с 1995 года.
Кандидатов на этот пост было три: Николай Шипчин, Сергей Черкасов, Алена Шеломенцева. За первого единогласно проголосовали депутаты на сессии Кыштовского районного совета депутатов.
Шипчин предложил сделать район территорией, которая нашла бы свое место в региональном разделении труда, пишет газета «Правда Севера».