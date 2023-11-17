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За кандидата голосовали депутаты

Назначен новый глава Кыштовского района в Новосибирской области

17 ноября 2023, 03:15
Фото: 1MI
За кандидата голосовали депутаты

Николай Шипчин назначен новым главой Кыштовского района

На пост главы Кыштовского района Новосибирской области назначили Николая Шипчина.

21 августа 2023 года стало известно об уходе с должности главы Кыштовского района — Николая Кузнецова. Он проработал на этой должности 28 лет — с 1995 года.

Кандидатов на этот пост было три: Николай Шипчин, Сергей Черкасов, Алена Шеломенцева. За первого единогласно проголосовали депутаты на сессии Кыштовского районного совета депутатов.

Шипчин предложил сделать район территорией, которая нашла бы свое место в региональном разделении труда, пишет газета «Правда Севера».

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#Новосибирск#Новосибирская область#Должность#Эмилия Губарева#Кыштовский район
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