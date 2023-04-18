Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
По данным прокуратуры региона, глава администрации Евгений Долгов в октябре 2022 года назначил на должность заместителя свою супругу. Это запрещено законом.
После проверки было внесено представление, которое рассмотрели на заседании представительного органа местного самоуправления Болтовского сельсовета.
Народные избранники единогласно решили отправить главу администрации в отставку в связи с утратой доверия. Напомним, что на прошлой неделе самая гламурная чиновница подала в отставку - ранее она возглавляла администрацию Краснообска.