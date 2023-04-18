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Главу сельсовета в Новосибирской области отстранили от должности из-за утраты доверия

18 апреля 2023, 02:23
Фото: 1MI
Депутаты проголосовали за отставку главы

В Новосибирской области главу сельсовета отстранили от должности из-за жены

Отправили в отставку из-за утраты доверия главу Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области.

По данным прокуратуры региона, глава администрации Евгений Долгов в октябре 2022 года назначил на должность заместителя свою супругу. Это запрещено законом.

После проверки было внесено представление, которое рассмотрели на заседании представительного органа местного самоуправления Болтовского сельсовета.

Народные избранники единогласно решили отправить главу администрации в отставку в связи с утратой доверия. Напомним, что на прошлой неделе самая гламурная чиновница подала в отставку - ранее она возглавляла администрацию Краснообска. 

Самая гламурная чиновница Новосибирской области ушла в отставку
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Горшков вступил в должность главы Сузунского района Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Отставка#Глава администрации#Общество#Город#Новосибирская область
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