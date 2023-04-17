Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Избрание нового главы Сузунского района состоялось на сессии совета депутатов района. Избран новым главой района Вячеслав Горшков. Он официально вступил в должность, о чем стало известно во время оперативного совещания.
Горшков набрал наибольшее количество голосов вместе с кандидатом Александром Бараником, который в ходе презентации неожиданно снял свою кандидатуру.
Напомним, что прежняя глава Сузунского района Лилия Некрасова в настоящий момент находится под следствием. Чиновницу подозревают в мошенничестве.