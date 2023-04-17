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Горшков вступил в должность главы Сузунского района Новосибирской области

17 апреля 2023, 03:23
Фото: «Новая жизнь»
Горшков официально вступил в должность
Депутаты избрали главой Сузунского района Вячеслава Горшкова. Губернатор поздравил нового главу на оперативном совещании Правительства Новосибирской области 17 апреля.

Избрание нового главы Сузунского района состоялось на сессии совета депутатов района. Избран новым главой района Вячеслав Горшков. Он официально вступил в должность, о чем стало известно во время оперативного совещания.

Горшков набрал наибольшее количество голосов вместе с кандидатом Александром Бараником, который в ходе презентации неожиданно снял свою кандидатуру.

Напомним, что прежняя глава Сузунского района Лилия Некрасова в настоящий момент находится под следствием. Чиновницу подозревают в мошенничестве.

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#Эмилия Губарева#Глава района#Глава Сузунского района#Общество#Город#Новосибирская область
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