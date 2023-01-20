Нового главу Сузунского района выберет конкурсная комиссия, назначенная губернатором

В середине декабря депутаты Сузунского района приняли решение об объявлении конкурса, на котором будет выбран новый глава местной администрации.

«Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначит членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Сузунского района….. в конкурсную комиссию войдут Валентина Дудникова — руководитель Департамента организации управления и государственной гражданской службы правительства НСО, министр транспорта Анатолий Костылевский, председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив и министр региональной политики Андрей Клюзов», — пишет издание «НГС».