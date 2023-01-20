atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Нового главу Сузунского района выберет конкурсная комиссия, назначенная губернатором

Сегодня, 15:52
Фото: 1MI
Нового главу Сузунского района выберут члены комиссии, назначенные губернатором.

В НСО выберут главу Сузунского района: прежней главе инкриминируют мошенничество

В Новосибирской области выберут главу района на место Лилии Некрасовой, которой инкриминируют мошенничество в крупном размере.

В середине декабря депутаты Сузунского района приняли решение об объявлении конкурса, на котором будет выбран новый глава местной администрации. 
«Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначит членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Сузунского района….. в конкурсную комиссию войдут Валентина Дудникова — руководитель Департамента организации управления и государственной гражданской службы правительства НСО, министр транспорта Анатолий Костылевский, председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив и министр региональной политики Андрей Клюзов», — пишет издание «НГС».

Ранее сообщалось, что новосибирский градоначальник полностью поглощён актуальными задачами и не готов говорить о планировании предвыборной кампании губернатора 2023 года.

#Общество#Новосибирская область#Новосибирск#Комиссия#Выборы#Глава района#Губернатор#Политика
Подпишитесь
Саботаж есть, коллапса нет: директор МУП "САХ" о борьбе за мусорную концессию
Сегодня, 08:47
«Завтра требуют 6 500 $»: впавшую в кому на Бали женщину еще не вывезли в Новосибирск
Вчера, 07:35
Травников, Карелин, Локоть: чем занимаются дети новосибирских политиков
Вчера, 05:38
Вице-мэр Новосибирска Терешкова в бикини на Крещение взбудоражила новосибирцев
Сегодня, 05:35
Институт катализа СО РАН разработал инновационное церковное кадило
Вчера, 13:48
Мороз по коже: ТОП-10 фото с крещенских купаний-2023 в Новосибирске
Вчера, 03:18