Что мешает Анатолию Локтю думать о грядущих губернаторских выборах?

В интервью изданию ФедералПресс новосибирский мэр Анатолий Локоть рассказал, что есть множество насущных задач, которые беспокоят его гораздо больше, чем будущие выборы губернатора региона.
Так, первоочередной заботой для градоначальника сегодня является обеспечение мобилизованных и их семей.
Немало сил уходит на отправку “гуманитарки” в ЛНР и особенно в подшефный Беловодский район.
Также Локоть вспомнил о гражданских обязанностях муниципалитета, таких как обеспечение тепла и света, уборка снега в зимний период и подготовка к Новому году.
Ранее действующий губернатор НСО Травников рассказал о грядущих выборах.