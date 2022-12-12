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Что мешает Анатолию Локтю думать о грядущих губернаторских выборах?

Сегодня, 14:22
Фото: VK-профиль Анатолий Локтя
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска рассказал о своем участии на выборах губернатора НСО в 2023 году

Новосибирский градоначальник полностью поглощён актуальными задачами и не готов говорить о планировании предвыборной кампании губернатора 2023 года.

В интервью изданию ФедералПресс новосибирский мэр Анатолий Локоть рассказал, что есть множество насущных задач, которые беспокоят его гораздо больше, чем будущие выборы губернатора региона.

Так, первоочередной заботой для градоначальника сегодня является обеспечение мобилизованных и их семей.

Немало сил уходит на отправку “гуманитарки” в ЛНР и особенно в подшефный Беловодский район.

Также Локоть вспомнил о гражданских обязанностях муниципалитета, таких как обеспечение тепла и света, уборка снега в зимний период и подготовка к Новому году.

Ранее действующий губернатор НСО Травников рассказал о грядущих выборах.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Выборы#Анатолий Локоть#Предвыборная кампания
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