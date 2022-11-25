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Андрей Травников рассказал об избирательной компании перед выборами губернатора НСО

Сегодня, 09:10
Фото: Сайт правительства НСО
Губернатор НСО Андрей Травников

Травников прокомментировал участие в выборах губернатора НСО в 2023

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью с журналистами холдинга "Сибфм.групп" заявил, что хозяйственная повестка для него более приоритетна, чем грядущая избирательная компания.

«Ни один современный, нормальный, серьёзный политик и руководитель не стремится как можно раньше включиться в избирательную кампанию. Особенно в сегодняшний период, когда дел выше головы — и текущие задачи, и задачи развития», — приводит слова губернатора Сиб.фм. 

По словам Травникова, ажиотаж перед выборами интересен политтехнологам и представителям медиаресурсов. 

«Они соскучились по большим кампаниям. Их фактически с 2020 года в нашей области не было. Все хотят, чтобы кампания 2023 года началась как можно раньше и была длиннее», — сказал губернатор. 

В данный момент чиновник погружён в рабочие вопросы, касающиеся хозяйственной повестки в области.

Предвыборная компания, по его словам, лишь помешает работе, «спровоцирует ненужную активность и ажиотаж». 

Ранее стилисты оценили наряды губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Травников#Выборы#Предвыборная компания#Общество#Политика
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