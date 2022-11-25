Андрей Травников рассказал об избирательной компании перед выборами губернатора НСО

«Ни один современный, нормальный, серьёзный политик и руководитель не стремится как можно раньше включиться в избирательную кампанию. Особенно в сегодняшний период, когда дел выше головы — и текущие задачи, и задачи развития», — приводит слова губернатора Сиб.фм.
По словам Травникова, ажиотаж перед выборами интересен политтехнологам и представителям медиаресурсов.
«Они соскучились по большим кампаниям. Их фактически с 2020 года в нашей области не было. Все хотят, чтобы кампания 2023 года началась как можно раньше и была длиннее», — сказал губернатор.
В данный момент чиновник погружён в рабочие вопросы, касающиеся хозяйственной повестки в области.
Предвыборная компания, по его словам, лишь помешает работе, «спровоцирует ненужную активность и ажиотаж».
Ранее стилисты оценили наряды губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.