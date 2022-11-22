В 2023 Новосибирск и Мьянму свяжет прямой авиарейс

Тропическая страна, известная своими курортами и достопримечательностями,, станет гораздо ближе для жителей Новосибирска.
Помимо столицы Сибири прямые авиаперелеты в Мьянму, она же Бирма, будут возможны из Красноярска и Владивостока.
Город прибытия у всех рейсов - Янгон - крупнейший город и бывшая столица страны.
Сама Бирма (Мьянма) находится в регионе Индокитай, ее берега омывают Бенгальский залив и Андаманское море.
В 2021 году в результате переворота во главе страны встали военные. Ранее страна признавалась крупнейшим производителем нелегальных наркотиков.
Ранее сообщалось об открытии прямых рейсов из из Новосибирска в Тайланд.