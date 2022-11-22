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В 2023 Новосибирск и Мьянму свяжет прямой авиарейс

Сегодня, 14:37
Фото: https://pxhere.com/
Бирманский рыбак
В следующем Новосибирцы смогут летать из столицы Сибири в Янгон и обратно без пересадок.

Тропическая страна, известная своими курортами и достопримечательностями,, станет гораздо ближе для жителей Новосибирска.

Помимо столицы Сибири прямые авиаперелеты в Мьянму, она же Бирма, будут возможны из Красноярска и Владивостока.

Город прибытия у всех рейсов - Янгон - крупнейший город и бывшая столица страны.

Сама Бирма (Мьянма) находится в регионе Индокитай, ее берега омывают Бенгальский залив и Андаманское море.

В 2021 году в результате переворота во главе страны встали военные. Ранее страна признавалась крупнейшим производителем нелегальных наркотиков.

Ранее сообщалось об открытии прямых рейсов из из Новосибирска в Тайланд.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Мьянма#Бирма#Авиаперелет
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