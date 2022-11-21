В Новосибирске отстранили от полетов самолет S7 из-за дыры в хвосте

Дыру в хвосте обнаружили только после посадки. При осмотре нашли сантиметровое отверстие, сколы, вмятины. По одной из версий, повреждения появились, когда в транзитном аэропорту не убрали трос во время заправке топливом. Борт сняли с полетов и отправили на ремонт, который продлится несколько дней.