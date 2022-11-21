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В Новосибирске отстранили от полетов самолет S7 из-за дыры в хвосте

Сегодня, 07:46
Фото: Flickr
Самолет S7
Самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом Нижний Новгород — Новосибирск, отстранили от полетов из-за повреждений в хвостовой части.

Дыру в хвосте обнаружили только после посадки. При осмотре нашли сантиметровое отверстие, сколы, вмятины. По одной из версий, повреждения появились, когда в транзитном аэропорту не убрали трос во время заправке топливом. Борт сняли с полетов и отправили на ремонт, который продлится несколько дней.

"По предварительным данным, на послеполетном осмотре самолета Embraer 170, эксплуатируемого авиакомпанией «Сибирь»  и выполнившего рейс по маршруту Нижний Новгород — Новосибирск, обнаружены повреждения в хвостовой части, в связи с чем воздушное судно отстранено от полетов", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Организована прокурорская проверка исполнения перевозчиком законодательства о безопасности полетов. Речь идет о ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна».

Ранее на сайте СК был опубликован допрос дебошира, по вине которого авиалайнер, следовавший из Иркутска в Москву, совершил незапланированную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево.

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#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Самолет#S7#Дыра в хвосте
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