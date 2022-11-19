Из-за дебошира самолет, летевший из Иркутска в Москву, вынужденно сел в Новосибирске

Самолет, следовавший в столицу России, вынужденно сел в Новосибирске из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. В сообщении уточняется, что мужчина был сильно пьян и беспокоил как других пассажиров рейса, так и команду воздушного судна.
Возмутитель спокойствия устроил дебош в бизнес-классе, что и сподвигло капитана воздушного судна совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Им оказалось новосибирское “Толмачево” - там пассажира “приняли” местные сотрудники правопорядка.
На видеокадрах, прикрепленных к тексту, видно как мужчина покидает самолет в сопровождении полицейских.
Ранее пассажирам рейса Новосибирск -Самарканд не хватило мест на борту самолета.