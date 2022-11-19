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Из-за дебошира самолет, летевший из Иркутска в Москву, вынужденно сел в Новосибирске

Сегодня, 16:26
Фото: 1MI
Самолет

В Новосибирском аэропорту вынужденно совершил посадку рейс "Иркутск – Москва"

Казус произошел на рейсе "Иркутск – Москва" в субботу, 19 ноября, сообщает Telegram канал "Shot".

Самолет, следовавший в столицу России, вынужденно сел в Новосибирске из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. В сообщении уточняется, что мужчина был сильно пьян и беспокоил как других пассажиров рейса, так и команду воздушного судна. 

Возмутитель спокойствия устроил дебош в бизнес-классе, что и сподвигло капитана воздушного судна совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Им оказалось новосибирское “Толмачево” - там пассажира “приняли” местные сотрудники правопорядка. 

На видеокадрах, прикрепленных к тексту, видно как мужчина покидает самолет в сопровождении полицейских.

Ранее пассажирам рейса Новосибирск -Самарканд не хватило мест на борту самолета.

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#Происшествия#Новосибирск#Россия#Вынужденная посадка#Иркутск – Москва#Дебошир#Видео
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