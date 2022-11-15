Авиакомпанию «ИрАэро» могут оштрафовать за девятичасовую задержку вылета

«ИрАэро» привлекли к административной ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ. Компании грозит штраф в размере 20 тыс. рублей.



Помимо этого, для пресечения подобных нарушений, прокуратура вынесла директору авиакомпании соответствующее представление. «Ир Аэро» сообщила что приняла необходимые требования.



Авиаперевозчик не обеспечил клиентов всем необходимым в период ожидания самолета: пассажиры рейса не получили своевременное горячее питание и напитки. Размещать пассажиров в гостинице также не стали.