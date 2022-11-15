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Авиакомпанию «ИрАэро» могут оштрафовать за девятичасовую задержку вылета

Сегодня, 12:18
Фото: atas.info
Аэропорт "Толмачёво"
Во вторник, 15 ноября, на сайте новосибирской транспортной прокуратуры вышло сообщение с перечислением санкций в отношении авиакомпании, задержавшей пассажирский рейс Новосибирск — Баку в июле этого года.

«ИрАэро» привлекли к административной ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ. Компании грозит штраф в размере 20 тыс. рублей.

Помимо этого, для пресечения подобных нарушений, прокуратура вынесла директору авиакомпании соответствующее представление. «Ир Аэро» сообщила что приняла необходимые требования.

Авиаперевозчик не обеспечил клиентов всем необходимым в период ожидания самолета: пассажиры рейса не получили своевременное горячее питание и напитки. Размещать пассажиров в гостинице также не стали.

Ранее транспортная прокуратура Новосибирской области сообщила подробности о развороте рейса Новосибирск - Норильск.

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#Общество#Город#Новосибирск#Задержка рейса#Штраф#ИрАэро#Происшествия
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