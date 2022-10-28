Человеку плохо! Летевший в Новосибирск самолет совершил экстренную посадку в Якутске

В похожей ситуации оказались пассажиры рейса Новосибирск - Москва 15 октября этого года. Тогда присутствовавший на борту врач стабилизировал состояние пациента. Благодаря его помощи экстренная посадка не потребовалась и больной был передан медикам уже в столице.