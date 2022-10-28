atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Человеку плохо! Летевший в Новосибирск самолет совершил экстренную посадку в Якутске

Сегодня, 16:00
Фото: 1MI
Самолет заходит на посадку
В пятницу, 28 октября, самолет авиакомпании “Сибирь”, следовавший рейсом SBI5220 из Магадана в Новосибирск, экстренно сел в Якутске, сообщает Telegram-канал "aviaincident”

По данным журналистов, экстренная посадка была связана с резким ухудшением состояния одного из пассажиров. Решение приземлиться принял командир воздушного судна.

Издание НГС выяснило судьбу больного. Сообщается, что его сняли с рейса, от госпитализации он отказался.

В похожей ситуации оказались пассажиры рейса Новосибирск - Москва 15 октября этого года. Тогда присутствовавший на борту врач стабилизировал состояние пациента. Благодаря его помощи экстренная посадка не потребовалась и больной был передан медикам уже в столице.

Читайте также:
Пилотов самолета оштрафовали за опасные полеты под НовосибирскомБилеты на прямые рейсы из Новосибирска в Таиланд появились в продажеЯркий летающий объект заметили в Бердске 26 октября – узнали, что это
#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Самолет#Экстренная посадка#Пассажир#Плохое самочувствие
Подпишитесь
"Сатанинский праздник": как в Новосибирске общественники борются с Хэллоуином
Сегодня, 16:15
Эффектные снимки разделки кита на Камчатке опубликовал новосибирский фотограф
Вчера, 19:33
Хэллоуин-2022 в Новосибирске - 10 лучших фото уличных украшений
Сегодня, 11:14
Новый министр строительства утвержден в Правительстве Новосибирской области
Вчера, 10:37
Программа празднования Нового года-2023 представлена в Новосибирске
Сегодня, 09:53
ТОП новых граффити в Новосибирске
Сегодня, 16:16