Человеку плохо! Летевший в Новосибирск самолет совершил экстренную посадку в Якутске

По данным журналистов, экстренная посадка была связана с резким ухудшением состояния одного из пассажиров. Решение приземлиться принял командир воздушного судна.
Издание НГС выяснило судьбу больного. Сообщается, что его сняли с рейса, от госпитализации он отказался.
В похожей ситуации оказались пассажиры рейса Новосибирск - Москва 15 октября этого года. Тогда присутствовавший на борту врач стабилизировал состояние пациента. Благодаря его помощи экстренная посадка не потребовалась и больной был передан медикам уже в столице.