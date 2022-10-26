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Яркий летающий объект заметили в Бердске 26 октября – узнали, что это

Сегодня, 01:48
Фото: предоставил читатель
Яркий летающий объект заметили в Бердске 26 октября
Новосибирцы заметили в небе над Бердском некий мигающий объект, похожий на тарелку утром 26 октября. Об этом они рассказали Atas.info.
«Какой-то неопознанный объект летает в Бердске. Очень ярко светится», - написал в нашу редакцию читатель Надежда.

Оказалось, сибиряки наблюдали не НЛО, а ракету-носитель «Союз-2.1а». Её запустили на МКС с космодрома Байконур – и об этом даже предупредили ранее представители Роскосмоса.

С 7 по 8 часов утра ракета пролетала над Новосибирском и Бердском. А так, как в это время суток за окном ещё темно, светящуюся летающую ракету можно было легко увидеть и разглядеть.

Напомним, неделю назад в Бердске уже замечали подобный объект в небе. Тогда сибиряки предположили, что это самолет с 4 двигателями.

 

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#НЛО#Ракета#Космос
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