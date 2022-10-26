Яркий летающий объект заметили в Бердске 26 октября – узнали, что это

«Какой-то неопознанный объект летает в Бердске. Очень ярко светится», - написал в нашу редакцию читатель Надежда.
Оказалось, сибиряки наблюдали не НЛО, а ракету-носитель «Союз-2.1а». Её запустили на МКС с космодрома Байконур – и об этом даже предупредили ранее представители Роскосмоса.
С 7 по 8 часов утра ракета пролетала над Новосибирском и Бердском. А так, как в это время суток за окном ещё темно, светящуюся летающую ракету можно было легко увидеть и разглядеть.
Напомним, неделю назад в Бердске уже замечали подобный объект в небе. Тогда сибиряки предположили, что это самолет с 4 двигателями.