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Самолет из Новосибирска не приземлился в Норильске и вернулся обратно

Сегодня, 01:18
Фото: atas.info
Самолет, аэропорт Толмачево

Самолет из Новосибирска в Норильск вернулся обратно

Рейс Новосибирск – Норильск не приземлился в пункте назначения и вернулся обратно в сибирский аэропорт, подробности рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным прокуратуры, инцидент произошел еще 9 ноября. Перелет осуществляла компания S7 Airlines. Самолет летел по маршруту Новосибирск – Норильск.

Борт должен был вылететь из Новосибирска в 5 утра, а в 8 утра прибыть в Норильск, о чем свидетельствовали данные онлайн-табло. Однако самолёт до конечной точки не долетел, а приземлился в Игарске. После посадки воздушное судно прилетело в Новосибирск.

По неподтвержденным данным, самолет не смог приземлиться в Норильске из-за гололедицы на взлетно-посадочной полосе. В результате вылет перенеси на утро 10 ноября.

По данному факту прокуратура организовала проверку. Ведомство изучит вопрос об исполнении закона о безопасности полетов. Всех пассажиров разместили в гостинице. Всего на борту было 120 человек.

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