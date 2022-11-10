Самолет из Новосибирска в Норильск вернулся обратно

По данным прокуратуры, инцидент произошел еще 9 ноября. Перелет осуществляла компания S7 Airlines. Самолет летел по маршруту Новосибирск – Норильск.
Борт должен был вылететь из Новосибирска в 5 утра, а в 8 утра прибыть в Норильск, о чем свидетельствовали данные онлайн-табло. Однако самолёт до конечной точки не долетел, а приземлился в Игарске. После посадки воздушное судно прилетело в Новосибирск.
По неподтвержденным данным, самолет не смог приземлиться в Норильске из-за гололедицы на взлетно-посадочной полосе. В результате вылет перенеси на утро 10 ноября.
По данному факту прокуратура организовала проверку. Ведомство изучит вопрос об исполнении закона о безопасности полетов. Всех пассажиров разместили в гостинице. Всего на борту было 120 человек.
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