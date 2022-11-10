Самолет из Новосибирска в Норильск вернулся обратно

Борт должен был вылететь из Новосибирска в 5 утра, а в 8 утра прибыть в Норильск, о чем свидетельствовали данные онлайн-табло. Однако самолёт до конечной точки не долетел, а приземлился в Игарске. После посадки воздушное судно прилетело в Новосибирск.