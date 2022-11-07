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Актер Маковецкий подрался с коллегой Максаковой в самолете до Новосибирска

Сегодня, 01:39
Фото: сергеймаковецкий.рф
Между актерами часто возникают напряженные отношения

Знаменитый актер Сергей Маковецкий устроил дебош в самолете до Новосибирска

Дебош в самолете до Новосибирска устроил российский актер Сергей Маковецкий, о чем сообщил его коллега актер Стас Садальский в своем ТГ-канале.

По словам Садальского, 64-летний артист театра имени Вахтангова был сильно пьян. Причиной конфликта стала неприязнь к актрисе Людмиле Максаковой.

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Коллеги якобы «сцепились» в рукопашной схватке. Причем ранее такая же ситуация уже была. Под воздействием алкоголя, Маковецкий стал неуправляемым и начал бушевать в бизнес-классе.

82-летняя Максакова пыталась угомонить коллегу, но ничего не выходило. Стас Садальский также написал, что в театре уже задумываются об увольнении Маковецкого. Однако официально ситуацию пока никто не прокомментировал.

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