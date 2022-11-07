По словам Садальского, 64-летний артист театра имени Вахтангова был сильно пьян. Причиной конфликта стала неприязнь к актрисе Людмиле Максаковой.
Коллеги якобы «сцепились» в рукопашной схватке. Причем ранее такая же ситуация уже была. Под воздействием алкоголя, Маковецкий стал неуправляемым и начал бушевать в бизнес-классе.
82-летняя Максакова пыталась угомонить коллегу, но ничего не выходило. Стас Садальский также написал, что в театре уже задумываются об увольнении Маковецкого. Однако официально ситуацию пока никто не прокомментировал.
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