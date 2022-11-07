Сергей Маковецкий и Людмила Максакова прилетели в Новосибирск одним рейсом в составе труппы московского театра Вахтангова - играть в совместном спектакле «Война и мир» в театре «Глобус». В самолете по словам Станислава Садальского, ему пришлось защищать Максакову от Маковецкого. Спектакль театра Вахтангова прошел в Новосибирске в честь 85 летия Новосибирской области четыре раза - с 3 по 6 ноября.