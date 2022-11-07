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Маковецкий и Максакова собрали аншлаг в Новосибирске после дебоша в самолете

Сегодня, 08:19
Фото: https://www.youtube.com/channel/UCik7MxUtSXXfT-f_78cQRfQ
Сергей Маковецкий, Телеканал Культура
В самолете «Москва-Новосибирск» Сергей Маковецкий набросился на Людмилу Максакову, написал в своем ТГ канале Садальский. По приезду в Новосибирск актеры вместе блестяще сыграли в спектакле «Война и мир» в театре «Глобус» и собрали аншлаг. В спектакле Маковецкий сыграл благородного графа Ростова.

«У нас был аншлаг, все прошло отлично, актеры сыграли блестяще», - прокомментировала ситуацию директор по рекламе и связям с общественностью театра Глобус Екатерина Владиславовна Пель. Ситуация в самолете, о которой уже написали на ngs.ru, никак не отразилась на спектаклях. 

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Сергей Маковецкий и Людмила Максакова прилетели в Новосибирск одним рейсом в составе труппы московского театра Вахтангова - играть в совместном спектакле «Война и мир» в театре «Глобус». В самолете по словам Станислава Садальского, ему пришлось защищать Максакову от Маковецкого. Спектакль театра Вахтангова прошел в Новосибирске в честь 85 летия Новосибирской области четыре раза - с 3 по 6 ноября.

Станислав Садальский, рассказавший о конфликте журналистам, уже удалил пост о скандале в самолете из своего канала в Телеграм.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирск#Актеры#Спектакль#Глобус
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