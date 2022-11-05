На «Золотую маску» номинированы четыре театра из Новосибирска

В шести номинациях примет участие театр "Красный факел» со спектаклем "Дикая утка", в
четырех – "Старый дом" с постановкой "Анна Каренина", в пяти – мюзикл музыкального театра "Великий Гетсби" и в номинации «Эксперимент» поучаствует работа, созданная "Лабораторией современного искусства".
В номинацию фестиваля "Самые заметные спектакли 2021-2022 года" вошел театр "Глобус" с постановкой "Генерал и его семья" и "Старый дом" с комедией "Остановка".
Скейт-парк на площади у оперного театра оказался в центре скандала - активисты "Общероссийского народного фронта" грозятся закрыть площадку.