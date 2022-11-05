На «Золотую маску» номинированы четыре театра из Новосибирска

«Золотая маска» является национальной премией и вручается ежегодно лучшим театральным коллективам страны. Номинантов выбирает независимая комиссия, и в этом году на официальном сайте фестиваля появились сразу четыре творческих команды из Сибири.