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Чиновники скрыли гонорары хэдлайнеров празднования 85-летия Новосибирской области

Сегодня, 07:08
Фото: vk.com/polinagagarina

В Новосибирске засекретили размер вознаграждения Полины Гагариной и Ханны

Представители правительства Новосибирской области отказались отвечать на вопросы журналистов о размере вознаграждения московских певиц за вечерний концерт на Михайловской набережной 24 сентября

Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков отказался назвать сумму, которая будет заплачена из регионального бюджета певицам Полине Гагариной и Ханне за вечернее выступление на Михайловской набережной 24 сентября. Предполагается, что этот концерт станет кульминацией праздничных торжеств в честь 85-летнего юбилея Новосибирской области, которые продлятся с 22 по 24 сентября.

"Всегда хэдлайнеры просят, когда мы подписываем контракт, про это не говорить. Поэтому про сумму мы обсуждать не будем", - заявил Юрий Зимняков.

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Первый заместитель администрации губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова, в свою очередь, заявила, что считает некорректным рассматривать вопрос, сколько стоит то или иное мероприятие в рамках празднования областного юбилея. Однако общую сумму затрат на трехдневный праздник Дудникова не назвала.

Стоит заметить, что на праздновании 80-летия региона в 2017 году областные власти заплатили певице Пелагее за два выступления, на сцене Оперного театра и на площади Ленина, 3,5 миллиона рублей. Бывший губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский на площадке около Краеведческого музея пел для гостей праздника бесплатно.

Ранее в местных пабликах активно распространяли призыв жительницы Новосибирска Алены Быструшкиной к губернатору Травникову отменить выступление столичных звезд. По мнению горожанки, на фоне продолжающейся спецоперации неуместно тратить миллионы рублей на эстрадные выступления.

Глава региона в ответ ограничился тем, что отменил анонсированный ранее праздничный салют вечером 24 сентября.

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