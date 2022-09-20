Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков отказался назвать сумму, которая будет заплачена из регионального бюджета певицам Полине Гагариной и Ханне за вечернее выступление на Михайловской набережной 24 сентября. Предполагается, что этот концерт станет кульминацией праздничных торжеств в честь 85-летнего юбилея Новосибирской области, которые продлятся с 22 по 24 сентября.
"Всегда хэдлайнеры просят, когда мы подписываем контракт, про это не говорить. Поэтому про сумму мы обсуждать не будем", - заявил Юрий Зимняков.
Первый заместитель администрации губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова, в свою очередь, заявила, что считает некорректным рассматривать вопрос, сколько стоит то или иное мероприятие в рамках празднования областного юбилея. Однако общую сумму затрат на трехдневный праздник Дудникова не назвала.
Стоит заметить, что на праздновании 80-летия региона в 2017 году областные власти заплатили певице Пелагее за два выступления, на сцене Оперного театра и на площади Ленина, 3,5 миллиона рублей. Бывший губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский на площадке около Краеведческого музея пел для гостей праздника бесплатно.
Ранее в местных пабликах активно распространяли призыв жительницы Новосибирска Алены Быструшкиной к губернатору Травникову отменить выступление столичных звезд. По мнению горожанки, на фоне продолжающейся спецоперации неуместно тратить миллионы рублей на эстрадные выступления.
Глава региона в ответ ограничился тем, что отменил анонсированный ранее праздничный салют вечером 24 сентября.