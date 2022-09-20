Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков отказался назвать сумму, которая будет заплачена из регионального бюджета певицам Полине Гагариной и Ханне за вечернее выступление на Михайловской набережной 24 сентября. Предполагается, что этот концерт станет кульминацией праздничных торжеств в честь 85-летнего юбилея Новосибирской области, которые продлятся с 22 по 24 сентября.