atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Губернатора просят отказаться от выступления Полины Гагариной на юбилее НСО

Сегодня, 09:30
Фото: Полина Гагарина со страницы "ВКонтакте"
Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова призывают отказаться от широкого празднования 85-летия региона. В частности, сибиряки просят не приглашать на выступление Полину Гагарину. Солидарен с этим мнением и депутат Госдумы Ренат Сулейманов.

Сибирячка Алена Быструшкина публично попросила губернатора не приглашать звезд и не устраивать масштабное празднование юбилея региона. По ее словам, тратить миллионы денег на веселье, «пока на фронте кому-то тяжело» не целесообразно. Она подсчитала, что выступление Полины Гагариной обойдется не менее чем от 5 млн рублей. Женщина призвала не полностью отказаться от торжества, а совместить его с патриотической повесткой и чествованием воинов.

Atas.info поинтересовался у депутата Госдумы Новосибирска Рената Сулейманова, что он думает на этот счет. По словам народного избранника, он согласен с мнением не устраивать широкие празднования, пока обстановка в мире не благополучна.

«Я думаю, что абсолютно правильно предлагают [Отказаться от громкого торжества (Прим. ред.)]. Сейчас не то время, чтобы проводить широкие празднования, как в Москве. На фоне того, что происходит на Украине, как гибнут ребята -  развлечения можно отложить на потом. Да, 85-летие области дата круглая, отмечать нужно, но лучше обойтись более скромными мероприятиями. Праздновать – не время, ведь это просто не этично», - рассказал Atas.info депутат Госдумы Ренат Сулейманов.

Напомним, что 85-летие Новосибирской области отметят с 22 по 24 сентября флешмобами и выступлением двух звезд - Ханны и Полины Гагариной. Концерты состоятся вечером в главный день на Михайловской набережной. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Политика#Новосибирск#2022#Новосибирская область#Депутат
Подпишитесь
Опубликован график подключений отопления в домах Новосибирска с 19 сентября 2022
Вчера, 15:32
Празднование на 6 млн рублей закатят в честь завершения стройки терминала в Толмачево
Вчера, 16:29
Срочно. Депутата Заксобрания Сидоренко задержали по делу о мошенничестве в Новосибирске
Вчера, 13:21
Чудовище озера Чаны под Новосибирском: доисторический ящер или современный мутант?
Сегодня, 14:25
Главным архитектором Новосибирской области стал Иван Фаткин
Сегодня, 10:46
Кабинет чиновника отремонтируют в Новосибирске за 1,4 млн рублей
Сегодня, 09:41