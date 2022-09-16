Сибирячка Алена Быструшкина публично попросила губернатора не приглашать звезд и не устраивать масштабное празднование юбилея региона. По ее словам, тратить миллионы денег на веселье, «пока на фронте кому-то тяжело» не целесообразно. Она подсчитала, что выступление Полины Гагариной обойдется не менее чем от 5 млн рублей. Женщина призвала не полностью отказаться от торжества, а совместить его с патриотической повесткой и чествованием воинов.
Atas.info поинтересовался у депутата Госдумы Новосибирска Рената Сулейманова, что он думает на этот счет. По словам народного избранника, он согласен с мнением не устраивать широкие празднования, пока обстановка в мире не благополучна.
«Я думаю, что абсолютно правильно предлагают [Отказаться от громкого торжества (Прим. ред.)]. Сейчас не то время, чтобы проводить широкие празднования, как в Москве. На фоне того, что происходит на Украине, как гибнут ребята - развлечения можно отложить на потом. Да, 85-летие области дата круглая, отмечать нужно, но лучше обойтись более скромными мероприятиями. Праздновать – не время, ведь это просто не этично», - рассказал Atas.info депутат Госдумы Ренат Сулейманов.
Напомним, что 85-летие Новосибирской области отметят с 22 по 24 сентября флешмобами и выступлением двух звезд - Ханны и Полины Гагариной. Концерты состоятся вечером в главный день на Михайловской набережной.