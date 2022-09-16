Сибирячка Алена Быструшкина публично попросила губернатора не приглашать звезд и не устраивать масштабное празднование юбилея региона. По ее словам, тратить миллионы денег на веселье, «пока на фронте кому-то тяжело» не целесообразно. Она подсчитала, что выступление Полины Гагариной обойдется не менее чем от 5 млн рублей. Женщина призвала не полностью отказаться от торжества, а совместить его с патриотической повесткой и чествованием воинов.