Полина Гагарина выступит на 85-летии Новосибирской области 24 сентября

85-летие Новосибирской области отметят с 22 по 24 сентября флешмобами и выступлением двух звезд - Ханны и Полины Гагариной. Концерты состоятся вечером в главный день на Михайловской набережной.
На празднование юбилея в вузах Новосибирска готовят различные фестивали творчества. Также в мегаполисе развернут гастрономическую ярмарку в пятницу, 23 сентября, с 12:00.
В субботу, 24 сентября главной площадкой праздника станет набережная. На сцене вечером выступят Ханна и Гагарина, а после концерта запустят фейерверки.