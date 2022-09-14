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Полина Гагарина выступит на 85-летии Новосибирской области 24 сентября

Сегодня, 08:57
Фото: Полина Гагарина/ВК
Певицы Полина Гагарина и Ханна поздравят новосибирцев с юбилеем области 24 сентября. Об их концертах сообщили в правительстве региона.

85-летие Новосибирской области отметят с 22 по 24 сентября флешмобами и выступлением двух звезд - Ханны и Полины Гагариной. Концерты состоятся вечером в главный день на Михайловской набережной.

На празднование юбилея в вузах Новосибирска готовят различные фестивали творчества. Также в мегаполисе развернут гастрономическую ярмарку в пятницу, 23 сентября, с 12:00.

В субботу, 24 сентября главной площадкой праздника станет набережная. На сцене вечером выступят Ханна и Гагарина, а после концерта запустят фейерверки.

#Алина Шефер#Город#Общество#Новосибирск#Праздник
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