«Стрельнем, когда вычистим укров»: Травников об отмене салюта на 85-летие региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отменил салют на 85-летие региона, посчитав его не уместным из-за спецоперации. Об этом он рассказал в интервью AfterShock.News.

По мнению главы области, салют должен что-то символизировать. Также концерты должны давать звезды, чьи репертуары уместны в данный момент. Так в Новосибирске на юбилей выступят певицы Ханна и Полина Гагарина. «Концерт всё-таки нужен, он объединяет людей. А вот салют стрельнём, когда укронацистов окончательно вычистим с Донбасса», - заявил Травников. Напомним, ранее в программе празднования 85-летия Новосибирской области значились залпы фейерверков. Их собирались запустить после концерта звезд на Михайловской набережной 24 сентября. Но сейчас иллюминации отменили. Полина Гагарина выступит на 85-летии Новосибирской области 24 сентября Узнать подробнее