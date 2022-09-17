«Стрельнем, когда вычистим укров»: Травников об отмене салюта на 85-летие региона

По мнению главы области, салют должен что-то символизировать. Также концерты должны давать звезды, чьи репертуары уместны в данный момент. Так в Новосибирске на юбилей выступят певицы Ханна и Полина Гагарина.
«Концерт всё-таки нужен, он объединяет людей. А вот салют стрельнём, когда укронацистов окончательно вычистим с Донбасса», - заявил Травников.
Напомним, ранее в программе празднования 85-летия Новосибирской области значились залпы фейерверков. Их собирались запустить после концерта звезд на Михайловской набережной 24 сентября. Но сейчас иллюминации отменили.