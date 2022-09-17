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«Стрельнем, когда вычистим укров»: Травников об отмене салюта на 85-летие региона

Сегодня, 09:37
Фото: 1MI
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отменил салют на 85-летие региона, посчитав его не уместным из-за спецоперации. Об этом он рассказал в интервью AfterShock.News.

По мнению главы области, салют должен что-то символизировать. Также концерты должны давать звезды, чьи репертуары уместны в данный момент. Так в Новосибирске на юбилей выступят певицы Ханна и Полина Гагарина.

«Концерт всё-таки нужен, он объединяет людей. А вот салют стрельнём, когда укронацистов окончательно вычистим с Донбасса», - заявил Травников.

Напомним, ранее в программе празднования 85-летия Новосибирской области значились залпы фейерверков. Их собирались запустить после концерта звезд на Михайловской набережной 24 сентября. Но сейчас иллюминации отменили.

Полина Гагарина выступит на 85-летии Новосибирской области 24 сентября
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Юбилей#Салют#Праздник
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