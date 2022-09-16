Губернатор Травников вручил госнаграды к 85-летию Новосибирской области

Андрей Травников в торжественной обстановке вручил государственные награды землякам в преддверье празднования 85-летия региона. Ученые, инженеры, члены правительства и других награждали Орденом Александра Невского, Орденом Пирогова, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством».
Среди награжденных был первый замгубернатора Юрий Петухов – ему вручили медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Также выделили основателя Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука СО РАН академика Алексея Конторовича – ему вручили Орден Александра Невского. О других награждённых можно прочитать по ссылке.