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Губернатор Травников вручил госнаграды к 85-летию Новосибирской области

Сегодня, 01:17
Фото: сайт правительства НСО
В Новосибирской области прошла церемония, приученная к юбилею региона. На ней губернатор Андрей Травников наградил выдающихся новосибирцев.

Андрей Травников в торжественной обстановке вручил государственные награды землякам в преддверье празднования 85-летия региона. Ученые, инженеры, члены правительства и других награждали Орденом Александра Невского, Орденом Пирогова, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством».

Среди награжденных был первый замгубернатора Юрий Петухов – ему вручили медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Также выделили основателя Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука СО РАН академика Алексея Конторовича – ему вручили Орден Александра Невского. О других награждённых можно прочитать по ссылке.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Политика#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#2022
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