Новосибирские власти отменили салют на 85-летие области из-за спецоперации

Глава региона заявил об этом в интервью редактору AfterShock.News Сергею Брекотину. Из его речи следует, что «салют – это символичное действие, и лучше мы отстреляем его, когда вычистим с Донбасса укронацистов».
Поводом для отмены салюта послужила народная критика. В Москве с размахом, в том числе с иллюминацией, отпраздновали День города – такого рода веселье оскорбило многих россиян.
Напомним, юбилей Новосибирской области отметят 24 сентября. На сцене Михайловской набережной выступят певицы Ханна и Полина Гагарина.