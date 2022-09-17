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Новосибирские власти отменили салют на 85-летие области из-за спецоперации

Сегодня, 09:22
Фото: 1MI
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников решил отказаться от салюта на 85-летний юбилей региона. Он посчитал фейерверки не уместными в связи со спецоперацией на Украине.

Глава региона заявил об этом в интервью редактору AfterShock.News Сергею Брекотину. Из его речи следует, что «салют – это символичное действие, и лучше мы отстреляем его, когда вычистим с Донбасса укронацистов».

Поводом для отмены салюта послужила народная критика. В Москве с размахом, в том числе с иллюминацией, отпраздновали День города – такого рода веселье оскорбило многих россиян.

Напомним, юбилей Новосибирской области отметят 24 сентября. На сцене Михайловской набережной выступят певицы Ханна и Полина Гагарина.

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#Алина Шефер#Общество#Город#Новосибирск#Праздник#Салют
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