Новосибирские истребители отправились в зону действия СВО

В сообщении уточняется, что воздушные суда прошли комплекс наземных и летных испытаний и совершили перелет к месту несения службы. Упоминается также то, что бомбардировщики Су-34 составляют основу ударной мощи российской фронтовой авиации.
В сообщении приводится цитата генерального директора ОАК Юрия Слюсаря о важности обеспечения вооруженных сил РФ. Юрий Слюсарь также пообещал продолжить исполнение взятых обязательств.
«До конца текущего года ВКС России получат очередные самолеты, которые сегодня находятся в производстве», — сказал глава ОАК
О выполнении ключевых задач оборонно-промышленного комплекса заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, сохранять высокие объемы производства удается, несмотря на санкции иностранных компаний.
«Предприятия ОПК, входящие в госкорпорацию „Ростех“, обеспечивают выполнение гособоронзаказа, поставки нередко осуществляются с опережением сроков. Вооруженные силы России получают новую высокоэффективную авиационную технику», — приводит его цитату телеграмм-канал «Правительство России».
Ранее Агентство инвестиционного развития региона отказалось от новогоднего корпоратива в пользу закупки прицелов для нужд фронта.