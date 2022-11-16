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Новосибирские истребители отправились в зону действия СВО

Сегодня, 11:42
Фото: 1MI
Военные самолеты
В среду 16 ноября телеграмм канал Правительство России сообщил о поставке целой партии сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34, изготовленных на новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации — ОАК.

В сообщении уточняется, что воздушные суда прошли комплекс наземных и летных испытаний и совершили перелет к месту несения службы. Упоминается также то, что бомбардировщики Су-34 составляют основу ударной мощи российской фронтовой авиации. 

В сообщении приводится цитата генерального директора ОАК Юрия Слюсаря о важности обеспечения вооруженных сил РФ. Юрий Слюсарь также пообещал продолжить исполнение взятых обязательств.

«До конца текущего года ВКС России получат очередные самолеты, которые сегодня находятся в производстве», — сказал глава ОАК 

О выполнении ключевых задач оборонно-промышленного комплекса заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, сохранять высокие объемы производства удается, несмотря на санкции иностранных компаний.

«Предприятия ОПК, входящие в госкорпорацию „Ростех“, обеспечивают выполнение гособоронзаказа, поставки нередко осуществляются с опережением сроков. Вооруженные силы России получают новую высокоэффективную авиационную технику», — приводит его цитату телеграмм-канал «Правительство России».

Ранее Агентство инвестиционного развития региона отказалось от новогоднего корпоратива в пользу закупки прицелов для нужд фронта.

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#Новосибирск#Су-34#Новосибирский авиационный заводе им. В. П. Чкалова#Общество
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