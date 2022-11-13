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В Новосибирск возвращаются бежавшие от мобилизации в Казахстан мужчины

Сегодня, 02:56
Фото: 1MI
Большинство уехавших пока остаются за границей

Эмигранты начали возвращаться из Казахстана в Новосибирск

Возвращение на родину из эмиграции не носит массовый характер, но те, кто приехал, в качестве причин называют нехватку денег и тоску по своим близким

Новосибирцы, уехавшие в Казахстан в конце сентября из-за опасений быть призванными в рамках частичной мобилизации, начали возвращаться домой. Масштаб обратной волны пока не понятен, скорее всего, речь идет о единичных случаях.

В качестве одной из причин, повлиявших на решение вернуться, люди называют проблемы с финансами. Официально устроится на работу в Казахстане без знания языка достаточно сложно. А серьезных накоплений у многих уехавших не было. Те же, у кого есть возможность работать дистанционно, рассказывают, что грустили по своим родственникам и близким, оставшимся в Новосибирске.

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Относительно неплохо чувствуют себя те, кто переехал вслед за компаниями, принявшими решение перенести в Казахстан свой бизнес. Зачастую такие работники уезжали вместе с семьями и имеют возможность  зарабатывать не хуже, чем на родине. Истории вернувшихся сибиряков публикует издание BFM-Новосибирск.

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#Общество#Новосибирск#Эмиграция#Возвращение
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