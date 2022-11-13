В качестве одной из причин, повлиявших на решение вернуться, люди называют проблемы с финансами. Официально устроится на работу в Казахстане без знания языка достаточно сложно. А серьезных накоплений у многих уехавших не было. Те же, у кого есть возможность работать дистанционно, рассказывают, что грустили по своим родственникам и близким, оставшимся в Новосибирске.