Новосибирцы, уехавшие в Казахстан в конце сентября из-за опасений быть призванными в рамках частичной мобилизации, начали возвращаться домой. Масштаб обратной волны пока не понятен, скорее всего, речь идет о единичных случаях.
В качестве одной из причин, повлиявших на решение вернуться, люди называют проблемы с финансами. Официально устроится на работу в Казахстане без знания языка достаточно сложно. А серьезных накоплений у многих уехавших не было. Те же, у кого есть возможность работать дистанционно, рассказывают, что грустили по своим родственникам и близким, оставшимся в Новосибирске.
Относительно неплохо чувствуют себя те, кто переехал вслед за компаниями, принявшими решение перенести в Казахстан свой бизнес. Зачастую такие работники уезжали вместе с семьями и имеют возможность зарабатывать не хуже, чем на родине. Истории вернувшихся сибиряков публикует издание BFM-Новосибирск.