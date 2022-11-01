В России упал спрос на аренду жилья, Новосибирск - не исключение

Первыми обвалились цены на аренду в Москве и Санкт-Петербурге. Тенденция к снижению началась весной: тогда стоимость съемных квартир снизилась на 10-12%. Все лето цены постепенно ползли вниз, а после 21 сентября, когда была объявлена мобилизация, рынок и вовсе рухнул.
Эксперты издания оценивают общее падение к осени 2022 года от 25% до 30% процентов, это не считая студий, которые пострадали в арендной катастрофе больше других – 33-39%. Специалисты объясняют обрушение столичных рынков отъездом за границу так называемых «семейных арендаторов». И если первая волна эмиграции началась в конце февраля, то с конца сентября этот процесс увеличился в разы. Арендаторы или вовсе уезжают из обеих столиц, или меняют жилье на более скромное.
Вслед за столицей цены на съемное жилье поползли вниз в Крыму и Краснодарском крае, в крупных областных городах, а к концу октября отреагировал и провинциальный рынок – стоимость аренды в больших и маленьких уездных городах уверенно поползла вниз и сегодня исчисляется в от 6,3 до 12 процентов.
Вот статистика городов с населением более 1 млн человек. В Перми спрос упал до 3%, в Казани - до 6,3%. До конца сентября ситуация не менялась в Самаре, Уфе, Воронеже, Нижнем Новгороде и у нас в Новосибирске. Летом арендный прайс даже рос в Ростове-на-Дону, Краснодаре и чуть-чуть в Екатеринбурге, Волгограде и Челябинске. Примечательна ситуация в Сочи, где цены на аренду неуклонно росли, особенно в теплое время года. Но с августа стоимость съема жилья резко пошла вниз и сегодня ставки упали в среднем на 20 тысяч рублей.
Окончание курортного сезона сказалось и на других приморских городах: в Анапе ставки снизились на 5%, в Ялте – на 8,5%, в Севастополе – на 10%.
Падение цен на арендуемое жилье также в Новосибирске и городах области. сообщают местные СМИ. Но процесс этот неоднородный. Так, в центре столицы Сибири цены медленно, но верно поднимаются вверх. Самые дорогие районы со сдаваемым в аренду жильем – Центральный, Советский, Заельцовский и с оговорками - Железнодорожный.
Только за два осенних месяца ставка на жилье здесь увеличилась от 0,2 до 1,1%. На проспекте академика Коптюга, на улицах Кедровой, Романова и Щетинкина стоимость «однушки» без хорошего ремонта начинается от 26 тысяч за месяц, а весьма скромная «трешка» доходит до 60 тыс.. Есть предложения трехкомнатных квартир за 100 и более тысяч в месяц, и, по словам опрошенных журналистами экспертов, они неплохо уходят.
В аутсайдерах арендного рынка - Кировский, Ленинский и Октябрьский районы. На окраинах, напротив, наблюдается падение ставок на все типы квартир. Ставка в среднем снизилась от 3,5 до 8,2 процентов. Самое же большое падение наблюдается на улицах Полярная, Ватутина и на Дачном шоссе.
Из 31 населенного пункта НСО стабильные цены на арендуемую жилплощадь уверенно держат Барабинск, Искитим и Куйбышев. За лето и осень незначительно снизились ставки в Татарске, Оби, Купино и Каргате. Антирекорд по ценам на аренду показали Карасукский, Черепановский и Чулымский районы. Там ставка местами снизилась до 8% и более.