В России упал спрос на аренду жилья, Новосибирск - не исключение

Вот статистика городов с населением более 1 млн человек. В Перми спрос упал до 3%, в Казани - до 6,3%. До конца сентября ситуация не менялась в Самаре, Уфе, Воронеже, Нижнем Новгороде и у нас в Новосибирске. Летом арендный прайс даже рос в Ростове-на-Дону, Краснодаре и чуть-чуть в Екатеринбурге, Волгограде и Челябинске. Примечательна ситуация в Сочи, где цены на аренду неуклонно росли, особенно в теплое время года. Но с августа стоимость съема жилья резко пошла вниз и сегодня ставки упали в среднем на 20 тысяч рублей.