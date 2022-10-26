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Генпрокуратура купит за 7,2 млн квартиру для сотрудника в Новосибирске

Сегодня, 02:09
Фото: 1MI
Генпрокуратура РФ по СФО находится в поисках квартиры за 7,2 млн в Новосибирске.
Генпрокуратура РФ по СФО находится в поисках квартиры за 7,2 млн рублей в Новосибирске. Объявление появилось на сайте госзакупок.

Квартиру, судя по описанию, хотят купить в центре мегаполиса либо в шаговой доступности к зданию Управления. А заплатят за неё 7 217 738 рублей. 

«Жилье должно быть в доме, построенном не раньше 2012 года. Желательно, трехкомнатное. Площадь – не менее 74 кв.м», - указано на сайте госзакупок.

Объявление опубликовали 24 октября. Ключи от квартиры нужно передать в течение 10 дней со дня подписания контракта.

Напомним, в конце 2021 года Генпрокуратура помогла получить квартиру семье с ребенком-инвалидом в Новосибирске. Им присудили сразу 2 жилплощади в 92 квадрата каждая.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Прокуратура#Квартира#Госзакупки
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