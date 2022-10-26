Генпрокуратура купит за 7,2 млн квартиру для сотрудника в Новосибирске

Квартиру, судя по описанию, хотят купить в центре мегаполиса либо в шаговой доступности к зданию Управления. А заплатят за неё 7 217 738 рублей.
«Жилье должно быть в доме, построенном не раньше 2012 года. Желательно, трехкомнатное. Площадь – не менее 74 кв.м», - указано на сайте госзакупок.
Объявление опубликовали 24 октября. Ключи от квартиры нужно передать в течение 10 дней со дня подписания контракта.
Напомним, в конце 2021 года Генпрокуратура помогла получить квартиру семье с ребенком-инвалидом в Новосибирске. Им присудили сразу 2 жилплощади в 92 квадрата каждая.