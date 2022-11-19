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Следственный комитет рассказал подробности инцидента на борту рейса Иркутск-Москва

Сегодня, 16:55
Фото: zapsib-sut.sledcom
Виновник посадки самолета в кабинете следователя

СУ СК РФ сообщает о ходе до следственной проверки хулиганства на рейсе Иркутск-Москва

На сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в субботу, 19 ноября, была опубликована информация, касающаяся инцидента на борту рейса Иркутск-Москва.

Согласно информации, размешенной на сайте, следователи установили, что спровоцировало капитана воздушного судна посадить самолет в Новосибирске.  

“Житель Иркутской области грубо и нецензурно выражался в отношении обслуживающего персонала, при этом на замечания бортпроводников и других пассажиров не реагировал, вёл себя неадекватно”, - гласит сообщение. 

Помимо этого, внимание акцентируется на том, что пассажир “находился на борту в состоянии алкогольного опьянения”. 

Мужчине грозит обвинение в нарушении общественного порядка на борту воздушного судна (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ). 

В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что 19 ноября самолет, следовавший по рейсу “Иркутск- Москва”, совершил незапланированную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. 

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