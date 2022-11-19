Следственный комитет рассказал подробности инцидента на борту рейса Иркутск-Москва

Согласно информации, размешенной на сайте, следователи установили, что спровоцировало капитана воздушного судна посадить самолет в Новосибирске.
“Житель Иркутской области грубо и нецензурно выражался в отношении обслуживающего персонала, при этом на замечания бортпроводников и других пассажиров не реагировал, вёл себя неадекватно”, - гласит сообщение.
Помимо этого, внимание акцентируется на том, что пассажир “находился на борту в состоянии алкогольного опьянения”.
Мужчине грозит обвинение в нарушении общественного порядка на борту воздушного судна (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ).
В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, что 19 ноября самолет, следовавший по рейсу “Иркутск- Москва”, совершил незапланированную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.