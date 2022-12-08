atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает подписание Беловежских соглашений трагедией

Сегодня, 14:04
Фото: VK-профиль "Анатолий Локоть"
Анатолий Локоть у бюста Сталина с коммунистами
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос журналиста о том, как он относится к годовщине подписания Беловежских соглашений, назвал это событие и распад СССР трагедией.

"Советский опыт работы в тяжелых военных условиях заслуживает того, чтобы воспользоваться им в наше время", — цитирует слова мэра издание НГС.

Мэр Новосибирска вспомнил, что в этом году отмечается столетие съезда советов, на котором был подписан союзный договор между республиками, объявивший образование СССР.

Градоначальник отметил, Советский Союз достиг немалых успехов как великая держава. Он отметил победу в Великой отечественной войне и высокие успехи в развитии, в том числе Западной Сибири и Новосибирска. 

Ранее мэр Новосибирска критически высказался о концерте молодежной группы "Полматери".

Отстранение от работы вице-мэра Скатова добавит трудностей: Анатолий Локоть
Узнать подробнее
Худших глав районов и городов назвали новосибирцы – на каком месте Локоть, Некрасова
Узнать подробнее
#Коммунизм#Анатолий Локоть#Беловежские соглашения#Новосибирск#Россия#Политика#Общество
Подпишитесь
Концерта не будет: «Совет отцов» добился отмены выступления «Полматери»
Сегодня, 11:12
Стоимость проезда на общественном транспорте резко взлетит в Новосибирске в декабре
Сегодня, 03:29
Мама 10 детей из Новосибирска раскроет секрет похудения Андрею Малахову
Сегодня, 07:49
Станцию метро "Спортивная" в Новосибирске не откроют в 2022 году
Сегодня, 07:46
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у жителей Новосибирска
Сегодня, 09:39
Как зацепить девушку на первом свидании, если ты в Новосибирске
Сегодня, 09:10