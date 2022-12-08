Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает подписание Беловежских соглашений трагедией

"Советский опыт работы в тяжелых военных условиях заслуживает того, чтобы воспользоваться им в наше время", — цитирует слова мэра издание НГС.
Мэр Новосибирска вспомнил, что в этом году отмечается столетие съезда советов, на котором был подписан союзный договор между республиками, объявивший образование СССР.
Градоначальник отметил, Советский Союз достиг немалых успехов как великая держава. Он отметил победу в Великой отечественной войне и высокие успехи в развитии, в том числе Западной Сибири и Новосибирска.
Ранее мэр Новосибирска критически высказался о концерте молодежной группы "Полматери".