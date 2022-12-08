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Мэр Новосибирска высказался против концерта группы "Полматери"

Сегодня, 08:13
Фото: аккаунт "Полматери" в ВК
Группа известна своими нецензурными текстами

Мэрия Новосиьирска против группы "Полматери", но запретить выступление не может

Анатолию Локтю не нравится идея проведения в Новосибирске концерта группы "Полматери". Однако повлиять на концертную деятельность он не может

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался против проведения концертов группы "Полматери" и исполнительницы HOFMANNITA в клубе "Подземка".

"В сегодняшних реалиях концерты эпатажные, с использованием ненормативной лексики, с двусмысленным наполнением, они неуместны. Знаю, что надзорные органы весьма критично к этому относятся. Думаю, сейчас не время для подобных развлекательных мероприятий", - заявил глава муниципалитета в четверг, 8 декабря, в ходе онлайн-встречи с журналистами.

В то же время Анатолий Локоть признал, что клуб "Подземка", где намечены выступления, является частной площадкой и  повлиять на ее репертуар городские власти не в состоянии.

Накануне представительница общественной палаты Новосибирской области Ирина Хапко в ходе выступления на Первом Сибирском форуме Всемирного Русского Народного Собора потребовала запрета концерта, мотивировав это тем, что "это сатанинская группа, которая пропагандирует аборты, чтобы женщины не рожали детей и не вступали в брак. Если посмотреть тексты, это сплошной сатанизм и матершина".

 

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#Общество#Новосибирск#Анатолий Локоть#Мэрия#Концерт#Запрет
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