Накануне представительница общественной палаты Новосибирской области Ирина Хапко в ходе выступления на Первом Сибирском форуме Всемирного Русского Народного Собора потребовала запрета концерта, мотивировав это тем, что "это сатанинская группа, которая пропагандирует аборты, чтобы женщины не рожали детей и не вступали в брак. Если посмотреть тексты, это сплошной сатанизм и матершина".