Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался против проведения концертов группы "Полматери" и исполнительницы HOFMANNITA в клубе "Подземка".
"В сегодняшних реалиях концерты эпатажные, с использованием ненормативной лексики, с двусмысленным наполнением, они неуместны. Знаю, что надзорные органы весьма критично к этому относятся. Думаю, сейчас не время для подобных развлекательных мероприятий", - заявил глава муниципалитета в четверг, 8 декабря, в ходе онлайн-встречи с журналистами.
В то же время Анатолий Локоть признал, что клуб "Подземка", где намечены выступления, является частной площадкой и повлиять на ее репертуар городские власти не в состоянии.
Накануне представительница общественной палаты Новосибирской области Ирина Хапко в ходе выступления на Первом Сибирском форуме Всемирного Русского Народного Собора потребовала запрета концерта, мотивировав это тем, что "это сатанинская группа, которая пропагандирует аборты, чтобы женщины не рожали детей и не вступали в брак. Если посмотреть тексты, это сплошной сатанизм и матершина".