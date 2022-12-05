Новосибирские отцы потребовали отменить концерт рок-группы «Полматери»

Концерт артистов запланирован на середину декабря 2023 года в лофт-парке «Подземка». Его отмены потребовал в соцсети Майоров, которые посчитал, что подобные деятели ведут к растлению детей.
«Это идеологические диверсанты, которые растлят молодёжь. Нельзя допустить их выступления. В их песнях присутствуют ненормативная лексика и призывы к аморальному образу жизни. Кто-то должен контролировать того, кто гастролирует по стране», - заявил Atas.info Сергей Майоров.
Глава «Совета Отцов» рассказал, что по этому поводу обратился в Генпрокуратуру и к детскому омбудсмену региона Надежде Болтенко. А в сам клуб он не обращался.
«Мы не обращались, по причине того что у нас нет контакта с хозяином заведения, мы сходили из того раз уж они занимаются организацией концертов, они знакомы с репертуаром тех кто выступает. Значит их всё устраивает. Поэтому не стали тратить время и обратились в компетентные органы, пусть дадут свою оценку», - заключил Майоров.