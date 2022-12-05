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Новосибирские отцы потребовали отменить концерт рок-группы «Полматери»

Сегодня, 10:37
Фото: 1MI
«Совет Отцов» требует запретить выступление рок-групп «Полматери» и «HOFMANNITA»
«Совет Отцов» требует запретить выступление рок-групп «Полматери» и «HOFMANNITA» в Новосибирске. Председателя Сергея Майорова возмутили тексты их песен.

Концерт артистов запланирован на середину декабря 2023 года в лофт-парке «Подземка». Его отмены потребовал в соцсети Майоров, которые посчитал, что подобные деятели ведут к растлению детей.

«Это идеологические диверсанты, которые растлят молодёжь. Нельзя допустить их выступления. В их песнях присутствуют ненормативная лексика и призывы к аморальному образу жизни. Кто-то должен контролировать того, кто гастролирует по стране», - заявил Atas.info Сергей Майоров.

Глава «Совета Отцов» рассказал, что по этому поводу обратился в Генпрокуратуру и к детскому омбудсмену региона Надежде Болтенко. А в сам клуб он не обращался.

«Мы не обращались, по причине того что у нас нет контакта с хозяином заведения, мы сходили из того раз уж они занимаются организацией концертов, они знакомы с репертуаром тех кто выступает. Значит их всё устраивает. Поэтому не стали тратить время и обратились в компетентные органы, пусть дадут свою оценку», - заключил Майоров.
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Концерт#Отцы
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