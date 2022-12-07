«Отцы Сибири» займутся воспитанием новосибирской молодежи

«Отцы» возьмут на себя некоторые организаторские функции. Движение займется обеспечением безопасного досуга в каникулы, в том числе летние, будет мотивировать детей заниматься спортом, а также начнет работать с трудными детьми. В планах также стоит развитие дворового спорта.