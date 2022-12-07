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«Отцы Сибири» займутся воспитанием новосибирской молодежи

Сегодня, 08:16
Фото: 1MI
Отец с ребенком

Движение «Отцы Сибири» появится в Новосибирске

О создании движения «Отцы Сибири» сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.

«Движение „Отцы Сибири“ организовано для объединения отцовских и родительских сообществ и организаций разного уровня. На данный момент нас поддерживают отцы Красноярска, Иркутска, Кемерова, Омска», — приводит слова собеседника из аппарата Надежды Болтенко издание ТАСС.

По задумке создателей, движение должно заниматься воспитанием молодежи, а также помогать семьям в трудной жизненной ситуации.

«Отцы» возьмут на себя некоторые организаторские функции. Движение займется обеспечением безопасного досуга в каникулы, в том числе летние, будет мотивировать детей заниматься спортом, а также начнет работать с трудными детьми. В планах также стоит развитие дворового спорта.

Ранее организация «Совет Отцов» потребовала запретить выступление рок-групп «Полматери» и «HOFMANNITA» в Новосибирске.

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#Дети#Отцы Сибири#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Надежда Болтенко
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