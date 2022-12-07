«Отцы Сибири» займутся воспитанием новосибирской молодежи

«Движение „Отцы Сибири“ организовано для объединения отцовских и родительских сообществ и организаций разного уровня. На данный момент нас поддерживают отцы Красноярска, Иркутска, Кемерова, Омска», — приводит слова собеседника из аппарата Надежды Болтенко издание ТАСС.
По задумке создателей, движение должно заниматься воспитанием молодежи, а также помогать семьям в трудной жизненной ситуации.
«Отцы» возьмут на себя некоторые организаторские функции. Движение займется обеспечением безопасного досуга в каникулы, в том числе летние, будет мотивировать детей заниматься спортом, а также начнет работать с трудными детьми. В планах также стоит развитие дворового спорта.
Ранее организация «Совет Отцов» потребовала запретить выступление рок-групп «Полматери» и «HOFMANNITA» в Новосибирске.