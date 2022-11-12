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Худших глав районов и городов назвали новосибирцы – на каком месте Локоть, Некрасова

Сегодня, 09:45
Фото: карта рейтинга с сайта Правительства НСО
Жители Новосибирской области оценили работу глав своих районов и городов в 2022

Названы худшие и лучшие главы районов и городов Новосибирской области в 2022

Жители Новосибирской области оценили работу руководителей своих районов и городов за шесть месяцев 2022 года. На их мнение повлияли дороги, транспорт и личные качества глав. Имена самых лучших и худших узнал по итогам опроса правительства региона Atas.info.

Оказалось, что в этом году больше всего горожане остались недовольны мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Глава столицы набрал 45,31% голосов. Также своего главу Игоря Кутепова раскритиковали жители Барабинского района – индекс удовлетворенности населения его работой составил всего 54,42%.

На третьем месте расположился мэр Бердска (56,34%), чуть выше в рейтинге поднялись главы Коченевского и Чулымского районов (60,53% и 60,77% соответственно).

Свой голос сибиряки подкрепляли мнением о состоянии дорог, систем водо- и теплоснабжения и об организации общественного транспорта в районе и городе. Также на оценку влиял индекс доверия к руководителю.

По мнению новосибирцев, худшие дороги в Барабинске (22,58%), Чулыме (23,01%), Чистоозерном (25,62%), Бердске (29,96%), Ордынке (30,29%), Коченево (31,66%). Также качество дорог не удовлетворило на 52,6% жителей Новосибирска, а на 41,1% жителей Бердска.

По остальным критериям сибиряков всё устраивает. Все муниципальные и районные жители высоко оценили работу транспорта, качество подачи тепла, воды и электричества в дома. На организацию газификации пожаловались только жители Тогучинского района (34,76%).

А вот похвалу от своих земляков получили всего чуть более 20 руководителей. Мы выделили тех, кто получил самые высокие баллы – от 90%.

На первом месте оказалась глава Сузунского района Лилия Некрасова. Ей доверяют около 99% населения. На второй позиции руководитель Куйбышевского района (97,5%) Олег Караваев, на третьей – мэр рабочего поселка Кольцово Николай Красников (97%). Также в топ лидеров вошли главы Убинского (93,14%) и Чановского районов (90%). 

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