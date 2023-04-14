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Главой Сузунского района выбрали Вячеслава Горшкова

14 апреля 2023, 14:06
Фото: «Новая жизнь»
Вячеслава Горшкова выбрали единогласно

В Новосибирской области выбрали нового главу администрации

В Сузунском районе выбрали нового главу районной администрации. В ходе голосования им стал Вячеслав Горшков.

Как сообщает VN.ru, в ходе голосования наибольшее количество баллов набрали Александр Бараник и Вячеслав Горшков. Однако в ходе презентации своей программы Бараник неожиданно снял свою кандидатуру и поддержал конкурента.  Новому главе также оказали поддержку депутаты всех партий и председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Напомним, что прежний глава Сузунского района Лилия Некрасова находится под следствием. Чиновницу подозревают в мошенничестве.

Прокуратура возбудила второе дело против главы Сузунского района Лилии Некрасовой
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#Новосибирская область#Политика#Александр Ляхов#Выборы#Итоги выборов#Голосование#Глава Сузунского района
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