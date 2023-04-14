Главой Сузунского района выбрали Вячеслава Горшкова

Как сообщает VN.ru, в ходе голосования наибольшее количество баллов набрали Александр Бараник и Вячеслав Горшков. Однако в ходе презентации своей программы Бараник неожиданно снял свою кандидатуру и поддержал конкурента. Новому главе также оказали поддержку депутаты всех партий и председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.