Прокуратура возбудила второе дело на главу Сузунского района Лилию Некрасову

Прокурорская проверка деятельности чиновницы выявила ряд нарушений, попадающих под ч.1.1 ст.293 УК РФ - халатность.
В ходе расследования гособвинитель обнаружил нарушения в расходовании бюджетных средств в рамках подпрограммы «Чистая вода», которая входит государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах».
Было установлено, что возведение канализационных очистных сооружений в Сузуне проводилось с нарушениями строительных требований. Обвиняемая об этом знала, однако необходимых мер не предпринимала.
В результате халатности чиновницы городу причинен ущерб в 29 млн рублей.
Напомним, что Лилия Некрасова находится в СИЗО. 25 октября она была арестована по подозрению в мошенничестве.