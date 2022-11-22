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Прокуратура возбудила второе дело на главу Сузунского района Лилию Некрасову

Сегодня, 12:55
Фото: epp.genproc.gov.ru
Канализационное очистное сооружение
Во вторник, 22 ноября, прокуратура Новосибирской области опубликовала сообщение о возбуждение уголовного дела по обвинению в халатности главы Сузунского района

Прокурорская проверка деятельности чиновницы выявила ряд нарушений, попадающих под ч.1.1 ст.293 УК РФ - халатность.

В ходе расследования гособвинитель обнаружил нарушения в расходовании бюджетных средств в рамках подпрограммы «Чистая вода», которая входит государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах».

Было установлено, что возведение канализационных очистных сооружений в Сузуне проводилось с нарушениями строительных требований. Обвиняемая об этом знала, однако необходимых мер не предпринимала.

В результате халатности чиновницы городу причинен ущерб в 29 млн рублей.

Напомним, что Лилия Некрасова находится в СИЗО. 25 октября она была арестована по подозрению в мошенничестве.

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#Прокуратура#Общество#Политика#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Лилия Некрасова#Глава Сузунского района
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