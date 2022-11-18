Дело топ-менеджера «Сиблитмаша» направлено в суд

СУ СК России по Новосибирской области собрало доказательства о трех совершенных преступлениях, предусмотренных ч.6 ст.204 и ч.8 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном и в особо крупном размерах).



По их мнению, исполнительный директор нелегально получил более 6 млн рублей за договоренность с другой организацией по перевозке продукции ПАО «Сиблитмаш». Также 1,95 млн рублей он получил “откатом” от третей фирмы за договор о поставке продукции завода.



Обвиняемый вину признал и сотрудничает со следствием на условиях досудебного соглашения с прокурором.