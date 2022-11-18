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Дело топ-менеджера «Сиблитмаша» направлено в суд

Сегодня, 09:19
Фото: 1MI
Деньги

В Новосибирске будут судить исполнительного директора

На сайте прокуратуры новосибирской области сообщается, что обвиняемый в подкупе исполнительный директор предприятия предстанет перед Кировским районным судом

СУ СК России по Новосибирской области собрало доказательства о трех совершенных преступлениях, предусмотренных ч.6 ст.204 и ч.8 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном и в особо крупном размерах).

По их мнению, исполнительный директор нелегально получил более 6 млн рублей за договоренность с другой организацией по перевозке продукции ПАО «Сиблитмаш». Также 1,95 млн рублей он получил “откатом” от третей фирмы за договор о поставке продукции завода.

Обвиняемый вину признал и сотрудничает со следствием на условиях досудебного соглашения с прокурором.

Ранее стало известно о приговоре, вынесенном в отношении трех полицейских, которые похитили человека и вымогали у него деньги.

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#Суд#Прокуратура#ПАО «Сиблитмаш»#Новосибирск#Бизнес#Происшествия#Криминал
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