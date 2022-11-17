После этого женщина просила знакомых сопровождать ее. В конце ноября 2021 года мужчина снова подкараулил бывшую и, увидев ее в сопровождении друга, выхватил нож и угрожал убить. Через неделю напал на нее с ножом на глазах ее несовершеннолетней дочери. При ударе в живот лезвие ножа обломилось, но нападавшего это не остановило, он нанес множественные удары женщине по голове.