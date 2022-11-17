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8 лет и 6 месяцев строгого режима получил 30-летний мигрант за нападение на бывшую

Сегодня, 07:22
Фото: Николай Русанов / Flickr
Нападение с ножом закончилось для мигранта реальным сроком

Мигрант из Азербайджана получил 8 лет строго режима за нападение и угрозы убийством

Приговор 30-летнему Амилю Джафарли, уроженцу Азербайджана огласили в зале суда Новосибирска - 8 лет и 6 месяцев строгого режима за грабеж, угрозы и покушение на убийство 39-летней жительницы Новосибирска. Мужчина напал на нее с ножом, а до этого терроризировал несколько месяцев.

В материалах дела указано, что Джафарли был близко знаком с потерпевшей и около недели проживал в ее съемной квартире. Но вскоре женщина решила завершить отношения и попросила мужчину освободить квартиру, в которой она жила вместе с несовершеннолетней дочерью. Выехав из квартиры, мужчина продолжал звонить и требовать встреч.

Женщина работала поваром в кафе на улице Советская, где ее 15 ноября 2021 года подкараулил Джафарли. Он ударил бывшую по голове и забрал телефон. В зале суда он сообщил, что свой поступок он совершил из ревности и желания проверить контакты возлюбленной.

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После этого женщина просила знакомых сопровождать ее. В конце ноября 2021 года мужчина снова подкараулил бывшую и, увидев ее в сопровождении друга, выхватил нож и угрожал убить. Через неделю напал на нее с ножом на глазах ее несовершеннолетней дочери. При ударе в живот лезвие ножа обломилось, но нападавшего это не остановило, он нанес множественные удары женщине по голове.

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Оказавшийся рядом незнакомый мужчина вызвал скорую. После этого нападения пострадавшая написала заявление в полицию и Джафарли задержали.

В результате слушаний дела Центральным судом Новосибирска Амилю Джафарли назначен реальный срок 8 лет 6 месяцев отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, приговор еще не вступил в законную силу.

#Ольга Храмушкина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Мигранты
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