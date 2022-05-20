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Posted 20 мая 2022, 09:04

Published 20 мая 2022, 09:04

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

"Выслеживал её": азербайджанец в Новосибирске хотел убить возлюбленную из-за ревности

"Выслеживал её": азербайджанец в Новосибирске хотел убить возлюбленную из-за ревности

20 мая 2022, 09:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске суд рассматривает дело о совершении попытки убийства. На скамье подсудимых – 30-летний азербайджанец. Он влюбился в 39-летнюю жительницу Новосибирска. Пара прожила вместе ровно неделю, но после рассталась из-за вспыльчивого характера сожителя.

Ревнивец не смог пережить расставание с женщиной и начал ее выслеживать. Сначала он ее ударил и ограбил, чтобы прочитать переписки. Спустя несколько недель увидел женщину с другим любовником и пригрозил убийством. А потом и вовсе совершил попытку нападения на женщину, возле ее работы.

В зимнее утро он приехал к кафе, увидел возлюбленную и ударил ее ножом, однако попытка не увенчалась успехом из-за толстого пуховика. Иностранец не растерялся и несколько раз ударил пострадавшую рукой по голове. Всю эту картину наблюдала дочка женщины, которая вызвала подмогу прохожих.

В своей вине подозреваемый сознался частично – только в угрозе убийством. Однако следователи обвиняют его по трем уголовным статьям. Рассмотрение дела в суде продолжается, пишет НГС.

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#Криминал#Происшествия#Новосибирск
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