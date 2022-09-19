Суд отменил оправдательный приговор за убийство блогеру Гомзякову в Новосибирске

Напомним, путешественника Гомзякова обвинили в убийстве знакомого, чей труп нашли под окнами квартиры утром после их встречи. Как рассказывали свидетели, блогер гостил у погибшего в тот день, 2 апреля 2020 года, у него остался ночевать. Утром проснулся один, и ничего не заподозрив, ушел к себе домой. Через несколько часов он узнал, что товарищ в ту ночь разбился, упав с 24 этажа.