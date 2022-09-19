Суд отменил оправдательный приговор за убийство блогеру Гомзякову в Новосибирске

Напомним, путешественника Гомзякова обвинили в убийстве знакомого, чей труп нашли под окнами квартиры утром после их встречи. Как рассказывали свидетели, блогер гостил у погибшего в тот день, 2 апреля 2020 года, у него остался ночевать. Утром проснулся один, и ничего не заподозрив, ушел к себе домой. Через несколько часов он узнал, что товарищ в ту ночь разбился, упав с 24 этажа.
Правоохранители начали прорабатывать версию убийства и связали её с единственным человеком, с которым погибший встречался накануне – Гомзяковым. Летом того же года блогера отправили в СИЗО, где он провел 1,5 года пока меру пресечения не изменили на домашний арест.
В мае 2022 года прошло судебное заседание с коллегией присяжных. Они признали Гомзякова не виновным. С приговором не согласились прокуроры, они подали ходатайство на обжалование.
В понедельник, 19 сентября 2022 года, Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор блогеру.
«Апелляционным определением Новосибирского областного суда от 19.09.2022 отмен оправдательный приговор Ленинского районного суда г. Новосибирска от 16.05.2022 в отношении Гомзякова А.В., дело направлено в тот же суд на новое рассмотрение», - указано в картотеке.