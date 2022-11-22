В Новосибирске конкурсного управляющего подозревают в коммерческом подкупе

По данным следствия, три года назад Арбитражный суд Новосибирской области открыл конкурсное производство в отношении одного из новосибирских ООО. Конкурсный управляющий данного предприятия, под угрозой продажи ценного земельного участка, потребовал от учредителя ООО купить и передать ему в собственность две квартиры в строящихся многоквартирных домах.
Фактический руководитель предприятия согласился и приобрел требуемое жилье на общую сумму более 7 млн 700 тысяч рублей.
Сейчас следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, компетентные органы ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
Ранее дело топ-менеджера новосибирской компании «Сиблитмаш» было направлено в суд