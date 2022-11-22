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В Новосибирске конкурсного управляющего подозревают в коммерческом подкупе

Сегодня, 12:43
Фото: 1MI
Наручники и деньги
Следственный отдел СУ СК РФ по Октябрьскому району Новосибирска возбудил уголовное дело в отношении конкурсного управляющего одного из предприятий города и подозревает его в совершении преступления, предусмотренного 204 статей УК РФ — коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере.

По данным следствия, три года назад Арбитражный суд Новосибирской области открыл конкурсное производство в отношении одного из новосибирских ООО. Конкурсный управляющий данного предприятия, под угрозой продажи ценного земельного участка, потребовал от учредителя ООО купить и передать ему в собственность две квартиры в строящихся многоквартирных домах.

Фактический руководитель предприятия согласился и приобрел требуемое жилье на общую сумму более 7 млн 700 тысяч рублей.

Сейчас следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, компетентные органы ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее дело топ-менеджера новосибирской компании «Сиблитмаш» было направлено в суд

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#Общество#Новосибирск#Следственный отдел СУ СК РФ#Арбитражный суд#Подкуп
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