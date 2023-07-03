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Бывший полицейский и чекист получили должности в полпредстве СФО

3 июля 2023, 08:44
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Новые помощники Анатолия Серышева имеют отношение к силовым структурам

Заместителем и помощником полпреда Анатолия Серышева стали экс-силовики

В полпредстве СФО произошли кадровые перестановки. У Анатолия Серышева сменились заместитель и помощник.
«Заместителем полномочного представителя президента в СФО по деятельности департамента по вопросам внутренней политики и департамента по реализации общественных проектов назначен Дмитрий Колозин. Помощником полномочного представителя президента в СФО назначен Михаил Зверев», — указано на сайте полпредства.
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Оба назначенца являются выходцами из силовых структур. Дмитрий Колозин окончил Саратовскую высшую школу МВД РФ и в течение долго времени работал на различных должностях в правоохранительных органах. Вышел в отставку в 2016 году в звании генерал-майора полиции. Политическую карьеру начал в качестве главного федерального инспектора по Забайкальскому краю и Республике Алтай, затем вошел в аппарат полпредства СФО в качестве помощника Анатолия Серышева.

В свою очередь, Михаил Зверев закончил Академию ФСБ РФ по специальности «Защита информации», после чего трудился в силовом ведомстве, с 2018 года работал в Администрации Президента РФ.

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#Россия#Политика#Александр Ляхов#Назначение#Кадры
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