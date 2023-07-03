Бывший полицейский и чекист получили должности в полпредстве СФО

Оба назначенца являются выходцами из силовых структур. Дмитрий Колозин окончил Саратовскую высшую школу МВД РФ и в течение долго времени работал на различных должностях в правоохранительных органах. Вышел в отставку в 2016 году в звании генерал-майора полиции. Политическую карьеру начал в качестве главного федерального инспектора по Забайкальскому краю и Республике Алтай, затем вошел в аппарат полпредства СФО в качестве помощника Анатолия Серышева.