Президент РФ Путин назначил шесть новых судей в Новосибирской области

Напомним, ранее экс-главе облсуда Новосибирской области Римме Шатовкиной был вынесен приговор за превышение должностных полномочий - 3 года лишения свободы условно, а Инне Петруниной - бывшей судье Новосибирского областного суда и экс-главе совета судей Новосибирской области - вменялась статья «Разглашение государственной тайны». Петрунина была признана виновной и получила 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.