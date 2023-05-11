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Президент РФ Путин назначил шесть новых судей в Новосибирской области

11 мая 2023, 08:51
Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»
Путин назначил новых судей в НСО
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ №332 от 10 мая 2023 года о шести новых назначений судей в Новосибирской области. Об этом сообщается в официальном интернет-портале правовой информации.

На должность председателя Новосибирского гарнизонного военного суда Митрофанов Валерий Владимирович был назначен на срок полномочий в 6 лет. Васильева Наталья Валерьевна стала судьей Новосибирского областного суда.

Этим же указом были назначены новые судьи в районные суды Новосибирска. Такие как Герман Евгения Александровна - Ленинский, Андриенко Тамара Игоревна и Павленко Сергей Вячеславович - Первомайский, Латыпова Наталья Анатольевна - Центральный район.

Напомним, ранее экс-главе облсуда Новосибирской области Римме Шатовкиной был вынесен приговор за превышение должностных полномочий - 3 года лишения свободы условно, а Инне Петруниной - бывшей судье Новосибирского областного суда и экс-главе совета судей Новосибирской области - вменялась статья «Разглашение государственной тайны». Петрунина была признана виновной и получила 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Экс-глава Новосибирского облсуда Римма Шатовкина получила 3 года условно
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#Алина Шефер#Судья#Владимир Путин#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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