Президент РФ Путин назначил шесть новых судей в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
На должность председателя Новосибирского гарнизонного военного суда Митрофанов Валерий Владимирович был назначен на срок полномочий в 6 лет. Васильева Наталья Валерьевна стала судьей Новосибирского областного суда.
Этим же указом были назначены новые судьи в районные суды Новосибирска. Такие как Герман Евгения Александровна - Ленинский, Андриенко Тамара Игоревна и Павленко Сергей Вячеславович - Первомайский, Латыпова Наталья Анатольевна - Центральный район.
Напомним, ранее экс-главе облсуда Новосибирской области Римме Шатовкиной был вынесен приговор за превышение должностных полномочий - 3 года лишения свободы условно, а Инне Петруниной - бывшей судье Новосибирского областного суда и экс-главе совета судей Новосибирской области - вменялась статья «Разглашение государственной тайны». Петрунина была признана виновной и получила 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.