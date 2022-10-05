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Экс-глава Новосибирского облсуда Римма Шатовкина получила 3 года условно

Сегодня, 05:14
Фото: Правительство НСО
Бывшая глава Новосибирского областного суда получила срок по уголовной статье. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Римма Шатовкина обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным следствия, глава облсуда в 2018 году незаконно запросила копии процессуальных документов, в которых содержались сведения по делу о мошенничестве. Фигурантом этого дела было должностное лицо управления по обеспечению деятельности мировых судей.

Кроме того, Шатовкина получила информацию о грядущих обысках в судебном управлении и «донесла» об этом в облправительство, отправив им документы. Следствие уверено, что это могло поспособствовать скрытию улик.

Теперь экс-глава получила 3 года условно. Также ей запретили в течение 3-х лет занимать государственные должности и менять место жительства.

Напомним, что прокурор запрашивал назначить ей 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. 

#Эмилия Каплунская#Город#Криминал#Общество#Новосибирская область#Новосибирск#Суд#2022
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