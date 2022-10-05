Экс-глава Новосибирского облсуда Римма Шатовкина получила 3 года условно

Римма Шатовкина обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным следствия, глава облсуда в 2018 году незаконно запросила копии процессуальных документов, в которых содержались сведения по делу о мошенничестве. Фигурантом этого дела было должностное лицо управления по обеспечению деятельности мировых судей.