Экс-глава Новосибирского облсуда Римма Шатовкина получила 3 года условно

Римма Шатовкина обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным следствия, глава облсуда в 2018 году незаконно запросила копии процессуальных документов, в которых содержались сведения по делу о мошенничестве. Фигурантом этого дела было должностное лицо управления по обеспечению деятельности мировых судей.
Кроме того, Шатовкина получила информацию о грядущих обысках в судебном управлении и «донесла» об этом в облправительство, отправив им документы. Следствие уверено, что это могло поспособствовать скрытию улик.
Теперь экс-глава получила 3 года условно. Также ей запретили в течение 3-х лет занимать государственные должности и менять место жительства.
Напомним, что прокурор запрашивал назначить ей 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.