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Экс-главе Новосибирского облсуда грозит 4 года условного срока

Сегодня, 01:19
Фото: НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
Бывшая глава Новосибирского областного суда может получить 4 года условно. Она обвиняется в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, Римма Шатовкина в 2018 году запросила копии документов в одном из судов, в которых содержались сведение о возбуждении дела за мошенничество в отношении должностного лица в судебном управлении.

Тогда судья узнала и о грядущих обысках: она «донесла» эту информацию и отправила документы в облправительство. Следствие уверено, что за это время подозреваемый мог скрыть улики, пишет РБК.

Прокурор просит назначить ей 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также запрет в течение 3 лет занимать государственные должности.

Напомним, что Римма Шатовкина сложила полномочия судьи в 2018 году. Уголовное дело было возбуждено в начале 2021 года. А также экс-председателя Новосибирского облсуда исключили из Совета судей России. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Криминал#Новосибирск#Суд#2022#Уголовное дело
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