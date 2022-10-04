Экс-главе Новосибирского облсуда грозит 4 года условного срока

По данным следствия, Римма Шатовкина в 2018 году запросила копии документов в одном из судов, в которых содержались сведение о возбуждении дела за мошенничество в отношении должностного лица в судебном управлении.
Тогда судья узнала и о грядущих обысках: она «донесла» эту информацию и отправила документы в облправительство. Следствие уверено, что за это время подозреваемый мог скрыть улики, пишет РБК.
Прокурор просит назначить ей 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также запрет в течение 3 лет занимать государственные должности.
Напомним, что Римма Шатовкина сложила полномочия судьи в 2018 году. Уголовное дело было возбуждено в начале 2021 года. А также экс-председателя Новосибирского облсуда исключили из Совета судей России.