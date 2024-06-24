Нового начальника департамента инвестиций выбрал мэр Новосибирска

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
Руководить департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии будет Александр Морозов. О назначении распорядился мэр Максим Кудрявцев.
Об Александре Морозове известно следующее: он родился и вырос в поселке Колывань, ему 40 лет, имеет высшее экономическое образование. Свою карьеру строил в государственных, муниципальных и коммерческих структурах. К работе на должности Морозов приступил с понедельника, 24 июня.
Напомним, ранее эту должность занимал Виталий Витухин. Он работал в команде экс-мэра Анатолия Локтя. Свой уход он объяснил приходом новой команды после назначения нового главы города.