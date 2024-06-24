Нового начальника департамента инвестиций выбрал мэр Новосибирска

Об Александре Морозове известно следующее: он родился и вырос в поселке Колывань, ему 40 лет, имеет высшее экономическое образование. Свою карьеру строил в государственных, муниципальных и коммерческих структурах. К работе на должности Морозов приступил с понедельника, 24 июня.