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Published Сегодня, 04:21

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Updated Сегодня, 04:23

Кто стал новым начальником

Нового начальника департамента инвестиций выбрал мэр Новосибирска

24 июня 2024, 04:21
Фото: atas.info
Кто стал новым начальником
В Новосибирске определен новый руководитель, который будет отвечать за инвестиционную политику о чем сообщили в администрации.

Руководить департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии будет Александр Морозов. О назначении распорядился мэр Максим Кудрявцев.

Об Александре Морозове известно следующее: он родился и вырос в поселке Колывань, ему 40 лет, имеет высшее экономическое образование. Свою карьеру строил в государственных, муниципальных и коммерческих структурах. К работе на должности Морозов приступил с понедельника, 24 июня.

Напомним, ранее эту должность занимал Виталий Витухин. Он работал в команде экс-мэра Анатолия Локтя. Свой уход он объяснил приходом новой команды после назначения нового главы города.

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